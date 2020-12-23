ОП подготовит наблюдателей к выборам 2021 года

"Если за прошлый год и за этот год наш основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки", – сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.
По словам общественника, к грядущим выборам планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей.
Как писали "Дни.ру", подготовку наблюдателей к выборам в Госдуму планируется начать в конце января следующего года на разных площадках, в том числе федеральной и региональных общественных палатах.
За образец планируется взять голосование по поправкам к Конституции: тогда наблюдателей готовили онлайн и офлайн. Их учили основам избирательного права, противодействию и выявлению фейков.
В Единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. Нижняя палата избирается сроком на пять лет по смешанной системе.
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда