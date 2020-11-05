Жириновский предложил назвать улицу в Твери в честь Михаила Круга

Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский выступил с инициативой переименования одной из тверских улиц в честь легендарного шансонье Михаила Круга. Именно в этом городе родился и погиб артист.
Жириновский отметил, что лучше всего будет переименовать ту улицу, на которой живёт самое большое количество поклонников барда. В качестве альтернативы он предложил сменить название улицы Освобождения, на которой жил Круг. Письмо со своими идеями он пообещал отправить мэру Твери, сообщает Ura.ru.
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