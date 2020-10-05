Немецкий политик назвал отравление Навального инсценировкой США

Ситуация вокруг отравления блогера Алексея Навального может быть инсценирована лоббистами США с целью сорвать строительство газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказал член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.



Произошедшее он назвал "драмой в трех действиях". Блогера транспортируют в Берлин, несмотря на коронавирусные органичения, затем власти ФРГ отказываются от сотрудничества с Россией, после чего в произошедшем с Навальным обвиняется Москва и выдвигаются требования приостановить строительство газопровода, напомнил Линдеманн.



Случившееся с Навальным похоже на инсценировку лоббистов США, указал депутат. "Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий", – написал Линдеманн на своей странице в "Фейсбук".

Парламентарий напомнил, что обучение блогера финансировалось некоммерческими организациями, которые близки к бывшим президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме. Затем Алексей Навальный стал сторонникам российских правых радикалов, а после решил попробовать свои силы в качестве блогера.

При этом немецкий парламентарий говорит о связи Навального с некоммерческими организациями американского миллиардера Джорджа Сороса. Депутат назвал блогера "совершенно незначительным человеком в России и для России".

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.

В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому представлено не было, сотрудничать с Москвой Берлин отказывается.