Путин пожелал Трампу здоровья

Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп заболели коронавирусом. Российский лидер Владимир Путин направил своему американскому коллеге телеграмму. "Мы желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления", – цитирует Life.ru официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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