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Политика

"Разберут по кускам": массовое бегство украинцев превращает страну в пустырь

Фото: www.globallookpress.com
В Украине наблюдается невиданная утечка "мозгов". Из страны бегут квалифицированные врачи, инженеры, военные и другие сотрудники. Работать на родине остаются лишь люди пожилого возраста, которые уходят из жизни один за другим. 
прочитано 906 раз

Вместе с оттоком кадров государство теряет наработанный за долгие годы технологический прогресс и неоценимые способности. Такая тенденция может привести к тому, что страна превратится в полу-сельскохозяйственную державу.

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Такое мнение озвучил "ПолитНавигатору" украинский политолог Вадим Карасев. Он считает, что в результате пагубных процессов деиндустриализации в Украине останется лишь несколько предприятий, которые тоже со временем прекратят свою работу. 

Карасев обратил внимание, что последние полгода в стране падают темпы промышленного производства, которое обеспечивает государству высокие доходы. Более того, в Украине нет даже Министерства промышленности. 

Специалист прогнозирует, что когда территория государства окончательно опустеет, ее "растащат на куски" европейские государства. Из-за обилия мигрантов жители Запада испытывают проблемы с землей. 

"Придет время, и скажут: "Знаете, у вас слишком много территорий. Вы неудачные, экономика не развивается, у власти коррупция, общество коррумпированное, безнадежное, зачем вам такая территория? Продавайте", – считает Карасев. 

Автор: 5 января 2020, 17:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А где этот "политолог" был раньше??? Вещал всё время лживую хрень на всех шоу в России, защищал и порося, и бандеру! Как и все остальные дебилы с украины, ему подобные! Сами с себя и спрашивайте!
1

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