"Единая Россия" делает ставку на новые лица

Член президиума генерального совета, координатор молодежной политики "Единой России" Алена Аршинова рассказала о том, что на предстоящих выборах партия сознательно сделала ставку на обновление кадров. Свыше 58% кандидатов-единоросов баллотируется впервые, а каждый пятый является представителем молодежи.



Впервые в выборах принимает участие такое большое количество новых лиц, подчеркнула Алена Аршинова. "В ряде регионов – Севастополе, республиках Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Еврейской автономной области – их более 80%", – заметила она.

В качестве кандидатов от "Единой России" выступают представители самых разных профессий. Их всех объединяет одно – желание направить свои силы на всеобщее благо. "Это означает, что в органы законодательной власти идут люди, которые обладают отраслевой экспертностью в разных областях, в том числе образовании, культуре, здравоохранении", – рассказала Алена Аршинова.

Отдельно она выделила проект "Единой России" под названием "ПолитСтартап". В его рамках каждый кандидат может пройти обучение, а также получить консультацию и помощь опытного наставника. Все это должно помочь ему провести эффективную избирательную кампанию.

Глава холдинга Minchenko Consulting, политолог Евгений Минченко отметил как масштабность проекта "Единой России", так и успешность его реализации. Он подчеркнул, что партийцам удалось выявить много толковой и энергичной молодежи, "которая действительно рвется в бой".

"Я думаю, что, по меньшей мере, попытка "подхода к снаряду" сделана", – подчеркнул Евгений Минченко.

Он заметил, что только "Единая Россия" ведет работу по омоложению партийного актива на системной основе. По словам эксперта, своими кадровыми проектами партийцы в определенной степени могут конкурировать с такими проектами, как "Лидеры России", а также с учебой по подготовке кадрового резерва при РАНХиГС.

"В этом смысле, я думаю, что интересная инициатива – создание Высшей партийной школы. Я имел честь выступать на нескольких потоках, и для меня это был интересный опыт", – заключил Евгений Минченко.