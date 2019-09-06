"Единая Россия" делает ставку на новые лица

Впервые в выборах принимает участие такое большое количество новых лиц, подчеркнула Алена Аршинова. "В ряде регионов – Севастополе, республиках Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Еврейской автономной области – их более 80%", – заметила она.
В качестве кандидатов от "Единой России" выступают представители самых разных профессий. Их всех объединяет одно – желание направить свои силы на всеобщее благо. "Это означает, что в органы законодательной власти идут люди, которые обладают отраслевой экспертностью в разных областях, в том числе образовании, культуре, здравоохранении", – рассказала Алена Аршинова.
Отдельно она выделила проект "Единой России" под названием "ПолитСтартап". В его рамках каждый кандидат может пройти обучение, а также получить консультацию и помощь опытного наставника. Все это должно помочь ему провести эффективную избирательную кампанию.
Глава холдинга Minchenko Consulting, политолог Евгений Минченко отметил как масштабность проекта "Единой России", так и успешность его реализации. Он подчеркнул, что партийцам удалось выявить много толковой и энергичной молодежи, "которая действительно рвется в бой".
"Я думаю, что, по меньшей мере, попытка "подхода к снаряду" сделана", – подчеркнул Евгений Минченко.
Он заметил, что только "Единая Россия" ведет работу по омоложению партийного актива на системной основе. По словам эксперта, своими кадровыми проектами партийцы в определенной степени могут конкурировать с такими проектами, как "Лидеры России", а также с учебой по подготовке кадрового резерва при РАНХиГС.
"В этом смысле, я думаю, что интересная инициатива – создание Высшей партийной школы. Я имел честь выступать на нескольких потоках, и для меня это был интересный опыт", – заключил Евгений Минченко.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?