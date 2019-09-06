Бывший президент Зимбабве умер после страшной болезни

После продолжительной борьбы со страшной болезнью ушел из жизни 95-летний экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на западные СМИ.

По словам родственников политика, он долго боролся с болезнью, но в последнее время она стала его побеждать. Соболезнования семье умершего выразил президент страны, а также министры и другие высокопоставленные чиновники, отмечает URA.ru.