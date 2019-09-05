Зеленский врезал Порошенко по самому больному

Зеленский, едва став президентом, начал уничтожать
"наследие" Порошенко, в том числе безвизовый режим. Обращает на себя внимание законопроект, позволяющий президенту самостоятельно
назначать главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Несколько дней
назад документ отправили на рассмотрение в Конституционный суд.
"При этом именно автономность НАБУ была одним из ключевых условий для введения безвизового въезда украинцев в страны Евросоюза сроком до 90 дней", – пишет журналист Ева Ливоская в колонке на сайте "Русская весна".
О том, что решения Зеленского могут спровоцировать ЕС отменить безвиз, предупреждал соратник Петра Порошенко Владимир Арьев. Деятельность новой власти он назвал "подрывной" и выразил негодование, почему украинцы не встают на защиту "завоеваний" прошлой власти.
Богдан в Раде пародировал Порошенко— Оксана (@lulumonna) September 4, 2019
Во время выступления экс-президента глава Офиса президента Андрей Богдан демонстрировал странную активность. Зеленский в это время смеялся и закрывал рукой лицо.
Подскажите, какой это из выпусков квартала? pic.twitter.com/LKXVWNWUaj
Экс-президент Украины в сложной ситуации. Против него возбуждено более десяти уголовных дел, а его влияние на политические процессы уменьшается день ото дня. Дошло до того, что над бывшим главой государства демонстративно посмеиваются.
Показателен недавний случай в Верховной раде. Порошенко теперь уже в качестве депутата начал произносить речь. В этот момент сидевший за его спиной глава президентской администрации Андрей Богдан начал смеяться и пародировать политика, размахивая руками.
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