Раскрыт хитрый план уходящего в отставку Лукашенко

Изменения в основном законе страны глава государства
анонсировал еще в прошлом году. Но до сих пор никакой конкретики Лукашенко не
озвучил, отмечает "Дойче Велле".
Для участия Батьки в президентских выборах-2020 нет никаких преград, отметил политический аналитик Владимир Мацкевич. Значит, причина изменений Конституции в чем-то другом, предположил политолог.
По его мнению, Лукашенко может пойти на этот шаг из-за интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Мацкевич не исключил, что в обновленном основном законе страны появятся положения о приоритет "общесоюзного" законодательства над республиканским. Фактически, это значит присоединение к России, уверен эксперт.
В свою очередь, бывший судья Конституционного суда Белоруссии Михаил Пастухов полагает, что белорусский лидер таким образом готовится к уходу в отставку. "Лукашенко хочет обеспечить мягкий транзит своей власти", – пояснил он.
Белорусский лидер говорил, что "навластвовался" и хочет передать часть президентских полномочий другим органам власти. "Возможно, новая конституция будет гарантировать Лукашенко после его ухода определенные привилегии – например, что-то вроде статуса "елбасы" в Казахстане, а также обеспечит приход правильного преемника", – сказал Владимир Мацкевич.
Одним из вероятных преемников Лукашенко считается его старший сын, 43-летний Виктор. Эксперты не исключают, что в дальнейшем он может передать власть своему младшему брату Николаю, которому на днях исполнилось 15 лет. Сильны позиции и у людей не из семьи белорусского лидера – министра иностранных дел Владимира Макея и главы верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича.
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