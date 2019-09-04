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Политика

Над неудачником Порошенко жестко поиздевались

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресла на место депутата Верховной рады, потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.
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Во время выступления в новом составе украинского парламента Порошенко попал в неловкую ситуацию. Он начал произносить речь, однако сидящий за его спиной глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан начал смеяться над бывшим главой государства и пародировать его.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

"25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкосновенных", – начал говорить Порошенко. Сидевший за его спиной Богдан начал кривляться и поднимать руки вверх, копируя поведение бывшего президента.

Присутствовавший на заседании Владимир Зеленский также не скрывал свое отношение к Порошенко. Как только экс-президент начал говорить, глава государства приложил руку к лицу.

В новом, девятом созыве Верховной рады, Петр Порошенко возглавил фракцию партии "Европейская солидарность". По итогам парламентских выборов она получила 25 мандатов. Абсолютное большинство мест заняли сторонники пропрезидентской политической силы "Слуга народа".

 

 

Сообщалось, что Порошенко уже нашел себе должность в новой Раде. Бывший президент будет работать в составе комитета по интеграции с Европейским союзом.

В то же время против политика продолжаются уголовные разбирательства. Его подозревают в узурпации власти, легализации преступных доходов, давлении на суд. Не исключено, что против Порошенко возбудят новые дела. 

Автор: 4 сентября 2019, 16:25
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
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ВЗЯЛ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАБУДЬ О БОГЕ И РАЕ
События, которые могут быть перед Третьей мировой войной, если мы не покаемся, не изменим пути свои:
1. Милиция будет переименована в полицию (01:00).
2. Было несколько взрывов, организованных спецслужбами (01:40).
3. Внедрена карточка с чипом (01:40).
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗЯТИЯ УЭК
(02:20) Через спутник будет идти сигнал в дирижабль, где установлена высокотехнологичная аппаратура. С дирижабля сигнал шел уже на чип.
Когда стали вводить УЭК, р.Б.N узнала в ней ту карту, которую видела во сне. Помимо тотального контроля, который будет вестись через чип, в чипе есть психотропно-волновое оружие.
Сигнал шел со спутника на дирижабль, от него – на чип карточки. Была подавленность воли, состояние совершенной подавленности, уныния, безразличия у людей.
Это неугодно было Господу, потому что это было уже вмешательство в душу человеческую.
(05:20) Было показано, что если у нас в православной стране внедрена будет эта карточка, то Господь попустит Третью мировую войну гораздо раньше.
Было показано, что будет с р.Б. N, если она смалодушничает и возьмет эту карточку. Было показано чрезвычайное положение в стране после взрывов под видом борьбы с терроризмом.
Уже повсеместно каждые полчаса проверяли документы. В это время карточка уже заменяла паспорт. Если у человека не было карточки, полиция забирала его, якобы по подозрению в терроризме.
Люди панически боялись потерять эту карточку, чтобы не было проблем с полицией. Полиция вела себя агрессивно по отношению к населению, проверяя каждые 15-30 минут в Москве везде эти карточки.
07:30. Было состояние полной подавленности, уныния, совершенного безволия, Душа хотела съездить куда-то, где ей было раньше хорошо.
Допустим хочется съездить в монастырь, который находится в часе езды на электричке. Чтобы съездить в монастырь, надо сначала сходить в полицию, написать заявление, так как в стране уже было чрезвычайное положение.
На заявление накладывалась резолюция. Приезжаю, в монастыре утешения не нахожу, такая же подавленность, безотрадность, совершенное безволие, равнодушие ко всему.
Выхожу в лес выплакать это - зачем же я взяла эту карточку? (Такое предупреждение было р.Божией N от Господа, что могу смалодушничать, поддаться искушениям).
С УЭК идет сигнал, и меня видно и спереди, и сзади - как будто идет видеосъемка. Через чип карты осуществлялось также волновое психотропное воздействие на психику, на подавление воли.
На обратном пути снова надо было прийти в полицию, отметиться, что я вернулась. И только после этого совершенно уставшая, изможденная я шла домой (11:30).
Из Москвы уже нельзя было выйти и выехать без особого разрешения полиции без этой карточки. И, насколько я помню, так было во всех городах, особенно, в крупных городах (12:25).
Если человек, не взявший УЭК, захочет выйти из города, будет молиться об этом, Господь и Пресвятая Богородица будут ему помогать. Полицейские патрули его просто не заметят.
Со слезной молитвой ночами люди выходили из Москвы. В Москве было уже просто невозможно не принять эту Систему. А когда ввели чрезвычайное положение, тогда либо человек принимал УЭК, либо подвергался гонениям (12:40).
В связи с чрезвычайным положением вводились еще два документа, от которых нельзя было отказаться (15:55).
ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ
Под конец в России будут землетрясения вдоль уральских гор. И наводнения, и оползни, и засухи были. Будет ощущение, что Природа заболела: будет бросать ее то в жар, то в холод. Там – льет, там – сушит.
В результате зима будет наступать позже, потом – до июля месяца снег лежал. В дальнейшем атмосферное давление будет мучить людей. От скачков давления много умрет людей.
Особенно пожилые люди будут не выдерживать – умирать от инсультов, от сердечных заболеваний (16:20).

ЯВЛЕНИЕ ЛУКАВЫХ ДУХОВ ПОД ВИДОМ ИНОПЛАНЕТЯН
Когда начнутся скачки атмосферного давления, станут лукавые духи являться под видом инопланетян, так как люди, не веря в Бога, будут верить в инопланетян (18:00).
Ранее явления лукавых духов под видом ангелов уже были. Будут стоять яйцеобразные на трех ногах с лесенками металлические конструкции. «Инопланетяне будет приглашать людей лечиться,
и люди по неверию своему в Бога будут принимать этих лукавых духов действительно за инопланетян и пойдут к ним лечиться. А они будет приглашать людей лечиться, якобы они обладают такими способностями.
Когда я буду говорить людям: «Куда же вы идете, это же лукавые духи, а не инопланетяне», то надо мной будут смеяться: «Они лечат, а ты, идиотка, говоришь, что они – лукавые духи. Это инопланетяне к нам прилетели нас спасать».
Платить за это «лечение люди будут своей безсмертной душой, будут выходить из этих яйцеобразных конструкций, как зомби.
ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ (продолжение)
20:30 Было показано, что до такой степени будут в природе сбои. Показывается, что летом, в июле +40, -40, снег, град, дождь – всё в один день. И на деревьях черные, сжавшиеся от мороза листья, которые уже успели к этому времени распуститься.
При такой ситуации будут страшные неурожаи. Будут и оползни, и засухи, и наводнения, и землетрясения, что МЧС просто не будет успевать ездить.
22:10. И народ будет требовать принять меры, а сделать ничего будет нельзя, потому что нарушили баланс в природе, который дан был Господом.
22:50 Природными катаклизмами нельзя будет уже управлять.
22:55. Будет время безвластия в России – никто не захочет взять на себя ответственность за страну. Народ будет требовать принять меры, а из-за неурожаев ничего будет сделать невозможно. И желающих не найдется взвалить ответственность за страну на свои плечи.
23:30. Было показано, что перед Третьей мировой войной Сибирь была еще наша. Господь дает пожать плоды безумия людей, то, что они сотворили с природой.
24:00. Первое страшное будет бедствие, когда осядет в океан Япония – целая страна. Это был рассвет 4 утра. Вначале было два землетрясения глобальных, в потом на рассвете в 4 утра она просто осела в океан.
Это была буквально крутящаяся воронка в океане при наблюдении сверху.
25:30. Было показано, что в недрах Земли будет подъем вод. В Москве было полностью затоплено метро. Перед этим несколько дней в метро стоял запах канализации.
Было много жертв, т.к. был будний день, когда поднялись воды и затопили метро. Москва в дальнейшем вообще лишилась метро.
26:15. Также был затоплен город Санкт-Петербург. На раннем рассвете весеннем где-то в 4 утра разлился Финский <цензура>. Это было ранней весной. Где-то местами еще лежал снег, был темный рассвет – март что ли месяц.
И полностью поглотил город. Полностью Санкт-Петербург ушел под воду.
26:50. Также был показан взрыв на Черном море – какие-то газы шли. Уже было загрязнено Черное море людьми. Это было еще до Третьей мировой войны.
Вроде Олимпиада была в это время, т.к. иностранцы пострадали.
Господь пояснял, что уже время плача и покаяния о грехах, а не празднеств. Это была глобальная ошибка тянуть по дну Черного моря газопровод «Южный поток».
Люди даже не понимают, какой они завели механизм, изменив климат. Люди возомнили себя богами на Земле из-за гордыни, и они даже не понимают, что творят.
90% парниковый эффект создают заводы Америки, США. У нас заводов чуть ли не столько же. Озоновые дыры – от них страшные болезни кожи, <цензура>. Это жуткие будут последствия.
29:00 Но хуже всего то, что в результате начнется катастрофическое таяние ледников на планете в результате потепления климата. Последствия будут страшными. Есть такое понятие как литосферные плиты.
И Господь премудро положил на них, где нужно, ледники. И они, как скрепки, скрепляют эти плиты между собой. И когда ледники начнут катастрофически таять, в результате эти литосферные плиты (а у нас вся Земля состоит из них),
они просто «затанцуют», они поползут. Этот ужас я видела за одну ночь. Это был танец смерти на Земле. Глобальные были землетрясения по всей Земле, даже вулканы проснулись и цунами, и оползни.
Проснулись такие вулканы как Везувий. Подъем был воды. В результате затонули Австралия, Куба, Кипр, Новая Зеландия. Англия ушла постепенно под воду.
30:40. Нельзя было использовать ни под каким видом нефтепродукты. У нас настолько премудро устроил Господь даже очищение воды пресной на планете, что она как в мехах проходит.
Эти облака, где, как капельки, она собирается. Чистая вода с облаков соединяется с подземной водой и там очищается, проходит через фильтры.
Когда стали нефтепродукты использовать, то засорили и землю, сливая остатки. Ученые бьют тревогу, что земля не очищается от остатков нефтепродуктов.
31:45 Также закоптили небо. Оно не голубое. Как Господь показывал сверху, оно – черное от гари. Система пресной воды на земле замкнута. Как вообще появляется пресная вода на планете:
испарения идут в воздух, в воздухе скапливаются облака, дождь падет на землю. Это можно сравнить с мехами, образно говоря.
И вот эти меха планеты, которые и дают нам пресную воду, и очищают её, и вся она везде премудро соединяема и в реках. И в результате это всё закоптили.
33:10. Было показано, что у ученых нет фундаментальных знаний ни о мире, ни о земле, ни о нашей планете, ни о составе воздуха – одни гипотезы.
Насколько они будут осмеяны потом в дальнейшем. Когда людям станет очевидно, что они сделали с Землей, их, ученых, люди будут готовы разорвать: «Что вы нам не говорили, что нам теперь делать?»
33:50 Было показано, что вообще нельзя летать космическим кораблям – прожигается покров небесный Земли. Я не разбираюсь в этих всех слоях: ионосфера и т.д.
Я просто называю их покровом небесным Земли, сохраняющим нас от космических лучей. И когда летают ракеты, они просто его прожигают. И эти дырки остаются. Самолетам нельзя летать.
Люди за 200 лет прогресса сделали такое, что за тысячелетия люди не сделали с Землей.
35:10 В результате начнется с Сибири и с Дальнего Востока: начнут, как хлопушки, взрываться самолеты. Изменения в атмосфере идут. Пустоты, что ли, воздушные будут.
Взлетает самолет, и если он попадает в такое место, будет просто взрываться. Дойдет до такого, что только самолет поднял шасси, только оторвался от взлетной полосы,
и вместе с находящимися в нем людьми тут же, как хлопушка, взрывается.
36:00 Из-за бездумной деятельности людей, полностью выгорят все леса, легкие планеты: и Дальний Восток, и Сибирь, сгорят леса и Греции, и в США, Израиле, Канаде, Австралии.
Все леса - легкие планеты, будут уничтожены. Везде будут полыхать пожары.
Ледниковые шапки Арктики и Антарктики растаяв, особо и воды не дадут – испарится, подобно майскому снегу.
39:10 Было показано, что любой фрукт, любой овощ будут смертельно вредны для организма – генетики намудрят. Нельзя будет есть генно-модифицированное мясо,
так как при его потреблении будут происходить страшные необратимые изменения на генетическом уровне, вызывающие страшную рвоту и тошноту.
Были показаны родственники р.Б.N, как их страшно рвало – претерпевали страшные муки от генетических изменений в организме.
41:50 «Южный поток». Когда будут идти сейсмические подвижки на Земле, произойдет разгерметизация этой трубы на дне моря.
И так рванет (сдетонирует) из-за газов, которые будут выходить из недр Земли. Сдетонирует так, что даже слой атмосферы над Одессой, над Керчью, над Новороссийском, Сочи, как свиток будет свернут и просто сгорит.
Олимпиада была, и запомнилась она всем иностранцам, как страшная трагедия.
43:00 Отравят Байкал. Будут сейсмические подвижки, и комбинат просто сползет в озеро. Весь Байкал будет отравлен, вода его станет негодной для питья.
43:50 В Казани страшное бедствие произошло из-за сейсмических подвижек.
44:00. За рубежом начнутся неурожаи – там льет, там – сушит. Гораздо раньше /чем в России – прим. сост./ Господь будет их вразумлять неурожаями, что возомнили себя богами, отошли совершенно от Бога, от веры. Господь показал, что они: Запад, Европа ушли в комфорт.
45:00 США при неурожае выманят у России зерно. Неурожаями Господь будет призывать их, чтобы они от этого комфорта обратились в молитве к Богу. Как любящий Отец,
Он не хочет их погибели. Давая им зерно, Россия выступит как противник Бога Живого, воли Божией, Промысла Божьего по поводу их. И у нас за это тоже будут попущены неурожаи.
Продав зерно, у нас тысячи будут умирать от голода в России.
47:20 Никто из правительства, с кем р.Б.N общалась, не услышал ее, также о том, что ошибкой было вступление в ВТО. Россию обяжут потом по этим обязательствам платить.
То что земелька будет давать урожаи, потому что мы под Покровом Царицы Небесной, это потом будет уходить.
48:00 Перед Третьей мировой войной сначала события шли ни щатко, ни валко, а затем, как будто бы время сжалось. В один месяц вмещалось столько событий, сколько раньше в год вмещалось.
49:10 Перед Третьей мировой был Парад планет. Господь их выстроит, чтобы они посмотрели на начинающееся безумие людей, когда с ненасытностью брат станет убивать брата.
Перед самыми страшными временами на Земле очень много людей умирало – не успевали отпевать в храмах. Из-за перепада атмосферного давления, других болезней буквально один за другим умирали люди.
И в авариях гибли, и от стихийных бедствий.
50:40 Перед самыми страшными временами Господь заберет Себе всех духоносных старцев – они умрут.

ГИБЕЛЬ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИК
51:10 США стравят Северную и Южную Корею накануне Третьей мировой войны. Они применят ядерное оружие.
51:40 США начнут добиваться строительства моста на Афон и даже потянут этот мост на Афон. И Господь в гневе р.Б.N обещал, что если попытаются осквернить удел Пресвятой Богородицы, будет попущена Третья мировая война.
В гневе Господь называл США лживой, лицемерной, вероломной страной, зачинщицей всех войн последних времен на планете. И если США начнут Третью мировую войну, то они будут уничтожены астероидом.
Его обнаружат США, организуют совместно с Россией экспедицию, чтобы его разбомбить. Не суждено будет его разбомбить, потому что начнется Третья мировая война, и люди совершенно забудут об этом астероиде.
В середине Третьей мировой войны этот астероид, как таран, обрушится на Америку - в нижнюю часть Северной Америки. Настолько сильным будет удар, что в мгновение <цензура> исчезнут в океан Северная и Южная Америки.
Полностью изменится лицо Земли. Планета будет смещена со своей орбиты от этого страшного удара. В результате этого удара часть атмосферы была стёрта.
В результате катастрофически стала уходить вода с планеты. Высохли моря и океаны.

ДИНОЗАВРЫ
54:40 Было показано, что в глубинах океанов есть динозавры, что они до сих пор выжили. Так как растительность, то, чем они питались, начнет на дне океанов пересыхать, они начнут выбираться и от голода пожирать людей
Также было показано, что по грехам людей Господь попустит животным восстать на людей.

НАТО БУДЕТ БОМБИТЬ ЮГОСЛАВИЮ
55:30 Перед самым началом Третьей мировой войны НАТО начнет бомбить Югославию только за то, что это – Православная страна. Второй страной будет Ирак, потом, если память не подводит, Иран.
Эта война будет нужна, как воздух, евреям и масонам, управляющих Америкой. Начнут с гражданских войн, а затем плавно, как кипящий котел, всё это выльется в Третью мировую войну.
Считая Мошиаха мессией, они будут расчищать ему путь, чтобы воцарить его над всем миром. Это – трагедия еврейского народа: не признав Сына Божия Господа Иисуса Христа, признают лжемессию.
Перед этим на какое-то время будут открыты границы.

НАШЕСТВИЕ НЕГРОВ В РОССИЮ
57:50 У нас перед этим, когда были открыты границы, будет бедствие от негров, кода они вначале будут въезжать смиренными, а потом это будут такие отморозки, которые беззакония творили на территории России.
У них войны начнутся раньше, у них климат будет меняться и на экваторе. И в Африке настолько станет невозможно жарко, что там просто невозможно будет проживать. И они начнут перебираться в Россию,
они будут настоящие бандиты, в свою нацию никого не пустят.
<цензура>
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