Над неудачником Порошенко жестко поиздевались

Во время выступления в новом составе украинского парламента
Порошенко попал в неловкую ситуацию. Он начал произносить речь, однако сидящий
за его спиной глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан начал
смеяться над бывшим главой государства и пародировать его.
"25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкосновенных", – начал говорить Порошенко. Сидевший за его спиной Богдан начал кривляться и поднимать руки вверх, копируя поведение бывшего президента.
Присутствовавший на заседании Владимир Зеленский также не скрывал свое отношение к Порошенко. Как только экс-президент начал говорить, глава государства приложил руку к лицу.
В новом, девятом созыве Верховной рады, Петр Порошенко возглавил фракцию партии "Европейская солидарность". По итогам парламентских выборов она получила 25 мандатов. Абсолютное большинство мест заняли сторонники пропрезидентской политической силы "Слуга народа".
Андрей Богдан, который Глава Офиса президента, лелеет особые чувства к Порошенко.— Щепетильный кухар (@shepitkitchen) September 4, 2019
Во время выступление Петра Алексеевича в Раде, он сыграл миниатюру "Отец нации".
Зеленский интересно знает об этом:) pic.twitter.com/O3NpL2BTFi
Сообщалось, что Порошенко уже нашел себе должность в новой Раде. Бывший президент будет работать в составе комитета по интеграции с Европейским союзом.
В то же время против политика продолжаются уголовные разбирательства. Его подозревают в узурпации власти, легализации преступных доходов, давлении на суд. Не исключено, что против Порошенко возбудят новые дела.
Популярные темы форума
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Донбасс будет русским?
Самые некрасивые женские имена
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
Отдалась официанту
Я почувствую когда начну рожать?
Гей парады, нужны ли они?