Над неудачником Порошенко жестко поиздевались

Бывшего президента Украины Петра Порошенко больше никто не боится. Над политиком, пересевшим из президентского кресла на место депутата Верховной рады, потешаются все, кому не лень. Издевательство и насмешки над экс-президентом попали на видео.



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