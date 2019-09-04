Новый майдан: известный политик объявил о свержении Зеленского

Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня. Если
президент не перестанет концентрировать власть в своих руках, то страну ждет очередной майдан и смена власти, предупредил украинский политик, бывший представитель Киева на
переговорах в Минске Роман Бессмертный.
Он предостерег главу Зеленского от перетягивания на себя все новых полномочий. "Потому что тогда будет Майдан, а за Майданом будет кровь", – сказал Бессмертный в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам дипломата, глава государства, хоть он и получил 73% голосов на выборах, не может брать в свои руки полномочия и правительства, и парламента. Бессмертный припомнил Зеленскому угрозы о роспуске Рады, подчеркнув, что тот не имеет на это полномочия. Заявления главы государства дипломат назвал юридически безграмотными.
О повторении майдана президента предупреждали и в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Недовольство сторонников бывшего главы государства вызвал законопроект, наделяющий Зеленского дополнительными полномочиями. В частности, документ позволяет ему самостоятельно назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Споры вокруг законопроекта в Раде были нешуточные. Один из депутатов от "Европейской солидарности" сравнила Владимира Зеленского с Виктором Януковичем и призвала президента учитывать мнение парламентариев.
Несмотря на то, что Зеленскому советуют не играть в диктатора, он до поры до времени может спокойно игнорировать голоса оппозиционных политиков. Рейтинг главы государства пока не досягаем для его оппонентов, а большинство в Верховной раде позволяет ему продвигать выгодные для себя и тех, кто за ним стоит законы.
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