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Политика

Новый майдан: известный политик объявил о свержении Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя часть политической элиты. Главу государства обвинили в узурпации власти и нарушении Конституции. В Киеве заговорили о новом кровавом майдане. 
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Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня. Если президент не перестанет концентрировать власть в своих руках, то страну ждет очередной майдан и смена власти, предупредил украинский политик, бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Он предостерег главу Зеленского от перетягивания на себя все новых полномочий. "Потому что тогда будет Майдан, а за Майданом будет кровь", – сказал Бессмертный в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам дипломата, глава государства, хоть он и получил 73% голосов на выборах, не может брать в свои руки полномочия и правительства, и парламента. Бессмертный припомнил Зеленскому угрозы о роспуске Рады, подчеркнув, что тот не имеет на это полномочия. Заявления главы государства дипломат назвал юридически безграмотными.

О повторении майдана президента предупреждали и в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Недовольство сторонников бывшего главы государства вызвал законопроект, наделяющий Зеленского дополнительными полномочиями. В частности, документ позволяет ему самостоятельно назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Споры вокруг законопроекта в Раде были нешуточные. Один из депутатов от "Европейской солидарности" сравнила Владимира Зеленского с Виктором Януковичем и призвала президента учитывать мнение парламентариев.

Несмотря на то, что Зеленскому советуют не играть в диктатора, он до поры до времени может спокойно игнорировать голоса оппозиционных политиков. Рейтинг главы государства пока не досягаем для его оппонентов, а большинство в Верховной раде позволяет ему продвигать выгодные для себя и тех, кто за ним стоит законы.

Автор: 4 сентября 2019, 11:45
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ТОРГ ЗДЕСЬ НЕ УМЕСТЕН
ИЗРАИЛЬ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ВОЙДЕТ В СОСТАВ РУСИ !!!
(Иероним Санаксарский)

СТАМБУЛ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ РАЗГРОМЛЕН И ОТСТРОЕН КОНСТАНТИНОПОЛЬ ЗАНОВО!!!
БЕЛОРУССКИЕ ЮНОШИ БУДУТ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В РАЗГРОМЕ ТУРЦИИ И МНОГИЕ ЖЕНЯТСЯ НА ТРОФЕЙНЫХ ТУРЧАНКАХ !!!
КИСМЕТ

Слушай и не пугайся! В России уже нет Православных архиереев. По протоколу, у нас последний Патриарх, который уже не попадёт в Царство Небесное. Это попущение Божие, знак нам всем, что больше нет архиереев праведных на Руси. Остались вместо верных архиереев одни «православные муляжи» с мешками в руках, в которых одно золото и серебро. Кто дал им это богатство? Как они им управляют? У нас уже был последний патриарх – Пимен. А этот, протокольный патриарх, не удержался перед вражеским племенем. Храмы строить уже не надо. Было вчера уже поздно. Кому строить? Православных людей не осталось почти. В церквах наличествуют попы в «красных подрясниках» - почти все жиды со звёздами.

Иеромонах Иероним Санаксарский о Священной Российской империи (2001 г.):
Легендарный древний Израиль в своих сынах, по умножении в них греха, утратил эту честь, и она была передана Русскому народу, от сынов — младенцам.
Древний источник животных вод иссяк, забил новый. И весь мир потянулся к Русским, а Русские — по всему миру.
В итоге Третьей Мировой войны весь мир перейдет к русским.

Времяисчисление, бумаги, деньги, техника, наука, образование и другие «блага» доапокалипстической цивилизации, сожженной всемирным огнем, среди населения Земли отпадут за ненадобностью как ложные, суть губительные кумиры. Это произойдёт повсеместно!..

Со временем в состав Священной Русской Империи войдут полностью территория Северной Америки и Евразия.
В Россию войдет в Азии: Монголия, часть Китая до хребта Пржевальского и Великой Китайской стены, Корея, острова Кюсю и Хоккайдо–Японии.

Причем большую часть населения Японии серией подводных извержений смоет волнами.

В Европе к России присоединятся исконно Славяно-Русские земли — часть Турции, Болгария, Югославия, Албания, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Восточная Германия (Бавария), Скандинавия (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания), а также Греция и Италия ниже реки Арно.
В Северной Америке к России отойдут земли выше 60-<цензура> градуса, а именно: штат Аляска (США), часть Канады, Гренландия и Исландия.
В народах мира, в том числе и на территории Священной Русской Империи, будут традиционные формы хозяйствования, власти, верований и национальной культуры.
<цензура>
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