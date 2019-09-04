Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что имел в виду Батька.



На международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета. "Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От такого сообщения главы государства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.



По мнению главы проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Эксперт полагает, что руководство страны может пойти на отключение интернета в случае угрозы политическому режиму.

Поротников не исключил, что Лукашенко способен решиться на этот шаг из-за обострения отношений с Россией. Москва может попытаться использовать свои информационные возможности для влияния на внутреннюю повестку Минска, полагает эксперт.

В свою очередь военный аналитик Александр Алесин уверен, что запрет интернета белорусам не грозит. "Не только потому, что глава государства боится осуждения Запада, а потому что мы одни не в состоянии этого сделать. Просто силенок не хватит", – цитирует эксперта UDF.by.

30 августа Александр Лукашенко отмечает день рождения — белорусскому президенту исполнилось 65 лет.

Его самые интересные высказывания.



-Лучше быть диктатором, чем голубым.



-Интернет — это такая мусорка, в которой всё есть и даже полезное. pic.twitter.com/NY47ew1MME — команданте ЧЕ (@gonduras1972) August 30, 2019

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас передал Александру Лукашенко проекты интеграции с Россией. Страны намерены создать единый рынок. При этом о политическом объединении речи пока не идет.