Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов

На международной конференции по борьбе с терроризмом в
Минске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета.
"Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От такого сообщения главы
государства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.
По мнению главы проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Эксперт полагает, что руководство страны может пойти на отключение интернета в случае угрозы политическому режиму.
Поротников не исключил, что Лукашенко способен решиться на этот шаг из-за обострения отношений с Россией. Москва может попытаться использовать свои информационные возможности для влияния на внутреннюю повестку Минска, полагает эксперт.
В свою очередь военный аналитик Александр Алесин уверен, что запрет интернета белорусам не грозит. "Не только потому, что глава государства боится осуждения Запада, а потому что мы одни не в состоянии этого сделать. Просто силенок не хватит", – цитирует эксперта UDF.by.
30 августа Александр Лукашенко отмечает день рождения — белорусскому президенту исполнилось 65 лет.— команданте ЧЕ (@gonduras1972) August 30, 2019
Его самые интересные высказывания.
-Лучше быть диктатором, чем голубым.
-Интернет — это такая мусорка, в которой всё есть и даже полезное. pic.twitter.com/NY47ew1MME
Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас передал Александру Лукашенко проекты интеграции с Россией. Страны намерены создать единый рынок. При этом о политическом объединении речи пока не идет.
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