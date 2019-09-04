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Политика

Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов

Александр Лукашенко проговорился о нездоровых фантазиях. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напугал граждан неожиданным заявлением, сообщают местные СМИ. Слова главы республики вызвали широкий общественный резонанс. Белорусы принялись гадать, что имел в виду Батька. 
прочитано 717 раз

На международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске Лукашенко заявил об отсутствии в стране ограничений для интернета. "Хотя надо было бы", – добавил белорусский лидер. От такого сообщения главы государства "вздрогнула вся Беларусь", пишет портал UDF.by.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению главы проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, Лукашенко имел в виду не только террористическую угрозу. Эксперт полагает, что руководство страны может пойти на отключение интернета в случае угрозы политическому режиму. 

Поротников не исключил, что Лукашенко способен решиться на этот шаг из-за обострения отношений с Россией. Москва может попытаться использовать свои информационные возможности для влияния на внутреннюю повестку Минска, полагает эксперт.

В свою очередь военный аналитик Александр Алесин уверен, что запрет интернета белорусам не грозит. "Не только потому, что глава государства боится осуждения Запада, а потому что мы одни не в состоянии этого сделать. Просто силенок не хватит", – цитирует эксперта UDF.by.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас передал Александру Лукашенко проекты интеграции с Россией. Страны намерены создать единый рынок. При этом о политическом объединении речи пока не идет. 

Автор: 4 сентября 2019, 10:49
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