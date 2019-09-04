Это конец: Путин загнал в угол строптивого Лукашенко

Интеграция с Россией оказалась ловушкой для Белоруссии, констатируют прозападные эксперты. По их мнению, президент республики Александр Лукашенко попал в сложную ситуацию: сближение с Москвой грозит Минску потерей суверенитета, а игры в независимость могут лишить российских субсидий.



Власти Белоруссии оказались "в петле братской интеграции", пишет политолог Александр Класковский в своей колонке на "Белсат". Экономика страны при Лукашенко крепко подсела на российские кредиты, и за них Москва требует все больше уступок, что чревато для страны потерей суверенитета, предупреждает эксперт.



"Отвязаться же от Москвы, диверсифицировать экономику – это, во-первых, долгая песня. Во-вторых, для этого нужны реформы, которых Лукашенко боится", – констатировал он.

Класковский напомнил о недавнем отказе Лукашенко ехать в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Президента России Владимира Путина туда не пригласили, поэтому поездка ближайшего союзника могла бы выглядеть как вызов Москве, полагает эксперт.

Путин вместе с Лукашенко посетит Валаам. Визиты президента России в святые места всегда запоминающиеся pic.twitter.com/N6QJKOBmd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 17, 2019

Интеграция с восточным соседом оказалась ловушкой для Лукашенко, заявил Класковский. Преемнику Батьки выбраться из нее будет крайне трудно, уверен политолог.

Тем не менее, считает Класковский, Белоруссия могла бы попробовать повторить опыт Финляндии. Эта страна, дабы не раздражать восточного соседа, демонстрировала нейтралитет и отказывалась вступать в НАТО, в то же время развиваясь как часть западного мира.

Ранее сообщалось, что белорусское правительство передало Лукашенко проекты дальнейшей интеграции с Россией. Предполагается, что страны создадут единый рынок. При этом политические вопросы в программах не затрагиваются.