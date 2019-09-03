Мечущийся Зеленский бросился в ноги украинцам

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
21:49
Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики
21:22
Бесстыжая Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"
21:19
Будет жить на алименты: беременной жене Тарасова предрекают участь Барановской
20:24
Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении Пятого Всемирного форума памяти Холокоста
20:23
"Волочкова это умеет": знаменитая актриса испытала блаженство от таланта балерины
20:12
В Шереметьево столкнулись два самолета
19:45
Ургант рассказал о поцелуе во время герпеса (видео)
19:44
Под Петербургом женщина задушила мать своего сожителя занавеской
19:31
Звезда "Дома-2" впервые показало лицо новорожденного малыша
19:18
"Это лицемерие": отец публично набросился на Меган Маркл
18:57
"Рви душу мне, милая, рви!": муж показал орущую до хрипоты Хилькевич
18:55
Запустила себя: грязную Джоли сняли средь бела дня
18:31
Малышева на всю страну показала обожженные внутренности Алибасова
18:20
Народ в панике от вида изможденного Корчевникова
18:16
"Да провались оно все": Варнава сгорела от стыда в кресле гинеколога
18:01
Перестала быть женщиной: очень опасные симптомы
18:00
"Так легче": 51-летняя Смехова доверилась умелому мужчине
17:57
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
17:15
Любовь всей жизни довела Алексея Воробьева до побоев
17:01
Discovery Sport: близкий к народу
16:58
Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева
16:46
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
16:43
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
16:37
В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты
16:21
У дочери Навки обнаружились новые таланты
16:19
Знаментую картинку скандального художника украли неизвестные
16:14
"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья
16:05
Опасающийся развода житель Башкирии ударил жену ножом
15:44
В Ставропольском крае разбился самолет
15:43
"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом
15:36
Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье
15:30
Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника
15:19
Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку
15:19
Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой
15:11
Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла
15:07
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
14:27
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
13:17
В Финском заливе затонула яхта
13:01
"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану
13:00
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск
12:39
МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры
12:31
Жена рассказала о состоянии Александра Розенбаума
12:26
Lexus LC: продлевая лето
12:14
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
12:09
Мэр Златоуста подал в отставку
12:02
Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова
11:55
Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского
11:51
Валерия вышла в свет после скандала с Наргиз
11:14
Поклонской вынесли неутешительный приговор
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:46
Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
10:41
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
10:11
Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей
10:07
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
09:53
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
09:34
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:54
Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
08:03
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
06:24
"Оля ему устроит": пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте
04:07
Звезда Голливуда попала впросак из-за классика русской литературы
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
00:14
"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя
22:00
Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:53
В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:44
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:49
В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:36
В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
17:00
Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Расставшуюся с принцем Гарри красотку затащили под венец
Отчаявшаяся Энистон купила себе нового бойфренда за бешеные деньги
От вляпавшегося в неприятности Джонни Деппа решили избавиться
"Уже другая жизнь": жена разводится с известным российским артистом
Политика

Мечущийся Зеленский бросился в ноги украинцам

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Многие критики президента Украины Владимира Зеленского обвиняют его в непоследовательности – дескать, политик мечется между противоположными решениями и не может взять на себя ответственность за окончательный выбор. Однако есть предвыборные обещания, в выполнении которых бывший шоумен подчеркнуто последователен. Именно они делают его таким популярным среди простого народа.
прочитано 153 раза

У Владимира Зеленского множество врагов. Удобного момента для атаки, а то и, поговаривают, начала государственного переворота ожидают бывший президент страны Петр Порошенко со своими соратниками. Открыто недовольство высказывают радикально настроенные националисты. Начинают задаваться вопросами об истинных приоритетах бывшего шоумена и настроенная на мирный выход из кризиса в Донбассе оппозиция.

ПО ТЕМЕ

Зеленского оплевали после возмутительного решения

Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Как отмечают эксперты, самым же опасным противником Владимира Зеленского является его неопытность в политических делах. Однако ситуацию уравновешивает могучий союзник политика. Речь идет о простых украинцах, которые сперва обеспечили бывшему шоумену подавляющее большинство голосов во втором туре выборов президента Украины, а затем – рекордно большое число мест в парламенте для его политической партии "Слуга народа".

Видимо именно поэтому сколько бы не метался Владимир Зеленский от одной идее к другой, в том, что касается выполнения некоторых из своих предвыборных обещаний, он крайне последователен. В качестве очередного такого дара, который должен обеспечить политику еще большую любовь народа, стала идея позволить простым людям вносить законопроекты на рассмотрение Верховной рады.

Эту инициативу предложил лично президент Украины. Парламентарии, согласно процедуре, направили документ в Конституционный суд, чтобы тот определил, соответствует ли идея Владимира Зеленского основному закону страны. Если ответ будет положительным, то для его принятия в первом чтении потребуется 226 голосов народных избранников.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в украинском сегменте Сети. Критики Владимира Зеленского обвиняют его в популизме. Дескать, в итоге будет необходимо либо придумывать сложную процедуру для подачи простыми людьми законопроектов, либо парламент просто утонет в потоке предложений.

Отметим, оторванным от жизни популизмом оппоненты ранее называли предложение Владимира Зеленского о лишении парламентариев депутатской неприкосновенности. 3 сентября Рада приняла этот закон в первом чтении.

Политолог Юрий Светов заметил, что вопрос о лишении депутатов неприкосновенности обсуждается уже многие годы. "Есть вера в обществе, что стоит снять с депутатов неприкосновенность – так они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия", – цитирует RT эксперта.

Таким образом, люди уверены, что без неприкосновенности народные избранники будут работать лучше. Однако есть риск обратной ситуации, когда парламентарии станут зависимыми из-за страха попасть под уголовную ответственность за свои взгляды.

Впрочем, Владимир Зеленский уже позаботился на этот счет и объявил, что гарантирует депутатам иммунитет от преследования за мнение, голосование и высказывания. "Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает", – подчеркнул Юрий Светов.

И пока профессиональные политологи проявляют осторожность и советуют разобраться, прежде чем делать заявления, простой народ воспринимает это как одну из первых побед Владимира Зеленского на посту президента Украины. И, уверены они, сделал это политик не для борьбы с оппонентами, а в интересах простых избирателей.

Автор: 3 сентября 2019, 21:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид
Пославший Малахова рыжий из "Иванушек" собрался на шоу "Дом-2" за новой женой
Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики
Бесстыжая Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

В семье Тимати случилось долгожданное пополнение

Рэпер вне себя от счастья
Шоу-бизнес

У Тарасова и Костенко будет второй ребенок

Футболист объявил радостную новость
Шоу-бизнес

"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног

Продюсер четко обозначила свою позицию
Шоу-бизнес

После развода Климова сильно изменилась

Актриса поделилась планами на будущее

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru