Мечущийся Зеленский бросился в ноги украинцам

Многие критики президента Украины Владимира Зеленского обвиняют его в непоследовательности – дескать, политик мечется между противоположными решениями и не может взять на себя ответственность за окончательный выбор. Однако есть предвыборные обещания, в выполнении которых бывший шоумен подчеркнуто последователен. Именно они делают его таким популярным среди простого народа.

У Владимира Зеленского множество врагов. Удобного момента для атаки, а то и, поговаривают, начала государственного переворота ожидают бывший президент страны Петр Порошенко со своими соратниками. Открыто недовольство высказывают радикально настроенные националисты. Начинают задаваться вопросами об истинных приоритетах бывшего шоумена и настроенная на мирный выход из кризиса в Донбассе оппозиция.

Как отмечают эксперты, самым же опасным противником Владимира Зеленского является его неопытность в политических делах. Однако ситуацию уравновешивает могучий союзник политика. Речь идет о простых украинцах, которые сперва обеспечили бывшему шоумену подавляющее большинство голосов во втором туре выборов президента Украины, а затем – рекордно большое число мест в парламенте для его политической партии "Слуга народа".

Видимо именно поэтому сколько бы не метался Владимир Зеленский от одной идее к другой, в том, что касается выполнения некоторых из своих предвыборных обещаний, он крайне последователен. В качестве очередного такого дара, который должен обеспечить политику еще большую любовь народа, стала идея позволить простым людям вносить законопроекты на рассмотрение Верховной рады.

Эту инициативу предложил лично президент Украины. Парламентарии, согласно процедуре, направили документ в Конституционный суд, чтобы тот определил, соответствует ли идея Владимира Зеленского основному закону страны. Если ответ будет положительным, то для его принятия в первом чтении потребуется 226 голосов народных избранников.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в украинском сегменте Сети. Критики Владимира Зеленского обвиняют его в популизме. Дескать, в итоге будет необходимо либо придумывать сложную процедуру для подачи простыми людьми законопроектов, либо парламент просто утонет в потоке предложений.

Отметим, оторванным от жизни популизмом оппоненты ранее называли предложение Владимира Зеленского о лишении парламентариев депутатской неприкосновенности. 3 сентября Рада приняла этот закон в первом чтении.

Политолог Юрий Светов заметил, что вопрос о лишении депутатов неприкосновенности обсуждается уже многие годы. "Есть вера в обществе, что стоит снять с депутатов неприкосновенность – так они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия", – цитирует RT эксперта.

Таким образом, люди уверены, что без неприкосновенности народные избранники будут работать лучше. Однако есть риск обратной ситуации, когда парламентарии станут зависимыми из-за страха попасть под уголовную ответственность за свои взгляды.

Впрочем, Владимир Зеленский уже позаботился на этот счет и объявил, что гарантирует депутатам иммунитет от преследования за мнение, голосование и высказывания. "Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает", – подчеркнул Юрий Светов.

И пока профессиональные политологи проявляют осторожность и советуют разобраться, прежде чем делать заявления, простой народ воспринимает это как одну из первых побед Владимира Зеленского на посту президента Украины. И, уверены они, сделал это политик не для борьбы с оппонентами, а в интересах простых избирателей.