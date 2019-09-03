Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь

Государственное бюро расследований Украины заподозрило бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия в препятствовании осуществления избирательного права. Эксперты считают, что дело против соратника Петра Порошенко может быть сигналом для всех политиков, стоявших у руля страны перед Владимиром Зеленским и его командой.

О том, приведет ли новое дело в отношении Андрея Парубия к каким-то конкретным результатам, или же украинскому народу предстоит довольствоваться исключительно обещаниями, говорить пока рано. "Шансы на посадку пока призрачные", – считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он объяснил, что согласно действующему на Украине уголовно-процессуальному кодексу к рассмотрению принимается любое заявление гражданина относительно того или иного факта. И бывшего спикера Рады пока не обвиняют, а только подозревают в преступлении. "Это просто начало рассмотрения. А закончиться оно может переводом фигуранта в статус обвиняемого, в статус свидетеля. В общем, это начало длительной процедуры", – цитирует НСН эксперта.

Однако куда важнее тот факт, что Андрей Парубий является соратником предыдущего президента страны Петра Порошенко. Поэтому сам факт появления подобных подозрений будет иметь вполне определенный политический эффект.

"Не с правовой и тем более не с криминально-правовой, а именно с политической. Потому что это неприятно для политика. И рассчитано на то, чтобы снизить политическую активность представителей прошлой власти, уменьшить их сопротивление", – подчеркнул Вадим Карасев.

Парубий вместе С Пашинским замешаны в расстреле Майдана!Парубий принимал участие в событиях в Одессе! Снятие депутатской неприкосновенности даёт право в возбуждении уголовного дела и ареста Парубия!. — Юрий Гребенчук (@Yuriy1950) September 3, 2019

Петр Порошенко, с позором изгнанный из кресла президента Украины, несмотря на критику избирателей остался в политике. И он ясно дал понять своему сменщику, Владимиру Зеленскому, что будет использовать любой удобный повод для нападения на него.

Поэтому, уверен политолог, Зеленский заранее решил обезопасить себе и направить своего рода предупреждение президенту Украины. Начав преследовать представителей предыдущей власти он посылает недвусмысленный сигнал Петру Порошенко и его окружению о том, что будет обороняться.