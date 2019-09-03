Осмелевшему Зеленскому начали поступать угрозы

Сторонники президента внесли на рассмотрение Рады законопроект, который наделяет Зеленского дополнительными полномочиями. Главе государства предлагается дать право назначать руководство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Кроме того, документ допускает создание новых органов в хозяйственном комплексе страны. Автором законопроекта является Федор Вениславский – представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде.
Инициатива пропрезидентских сил вызвала резкую критику среди других политических сил в Верховной раде. В партии бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что законопроект противоречит европейским стандартам и что назначать руководителей двух ведомств Зеленский должен с учетом мнения парламентариев.
Были и более радикальные высказывания. Так, представитель "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сравнила Зеленского с Януковичем и напомнила президенту о событиях на Майдане.
Зеленский предлагает сократить количество нардепов и ввести языковой ценз— Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) August 30, 2019
Об этом свидетельствует текст законопроекта с предложенными изменениями в Конституцию, определенного главой государства как неотложный #Рада #Зеленский pic.twitter.com/9RIgecy80w
Другим резонансным законопроектом стала отмена депутатской неприкосновенности. Наблюдатели полагают, что это развяжет руки Зеленскому и его приближенным, которые получат возможности для давления на неугодных парламентариев.
Эксперты не исключают отстранения президента от власти. Аналитики полагают, что потерять кресло главы государства Зеленский может из-за разногласий с националистами. Отношения с ними у лидера Незалежной испортились после отмены парада в честь Дня независимости Украины 24 августа.
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