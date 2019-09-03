Зеленского оплевали после возмутительного решения

Президент Украины Владимир Зеленский, новый созыв Верховной рады, а также кабинет министров могут серьезно подмочить свою репутацию, если им не удастся убедить избирателей в необходимости разрешить иностранцам скупать в стране земельные участки. Когда о подобном заговаривал Петр Порошенко, его клеймили предателем национальных интересов.
Многие радикально настроенные политические деятели продолжают придерживаться такого же мнение. Однако на этот раз их гнев направлен уже на Владимира Зеленского и его соратников. "Это хуже, чем большевизм. Доморощенные манкурты и янычары", – на своей странице в Facebook написала бывшая народная избранница Ирина Фарион.
Она напомнила про Статуты Великого княжества Литовского, опубликованные в XVI веке и применявшиеся на практике в отдельных регионах вплоть до середины XIX века. Там, по словам экс-депутата, содержалось две главных максимы, согласно которым иностранцы не могли претендовать ни на власть, ни на землю.
Решение, к которому Владимира Зеленского склоняет Международный валютный фонд, идет в явное противоречие с этой нормой. Чтобы описать весь свой гнев Ирина Фарион даже прибегла к цитате из творчества поэта Тараса Шевченко. "Славных прадедов великих правнуки поганые", – обрушилась она на оппонентов.
"Это национальное самоуничтожение под саркастические и издевательские аплодисменты всего мира", – подчеркнула политик.
По ее словам, нация сама делает так, чтобы ее земля обезлюдела, отрывается от собственных корней. "Эпицентр янычарства – это теперь Украина", – заключила свое гневную отповедь Ирина Фарион.
Отметим, от бывшей народной избранницы досталось не только Владимиру Зеленскому и его окружению, но и простым украинцам. Судя по ее сообщению, именно на простых избирателей она возлагает ответственность за то, что к власти в стране пришли такие люди.
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