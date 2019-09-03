Зеленского оплевали после возмутительного решения

Заметная часть украинского общества пришла в настоящий ужас после того, как власти страны всерьез заговорили о том, чтобы снять мораторий на продажу земли иностранцам. Бывший депутат Верховной рады от партии "Свобода" Ирина Фарион прокомментировала это решение, совершенно не стесняясь в выражениях.

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