Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского

Выступая на мероприятии в Варшаве, президент Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер приписал все заслуги в победе над нацизмом американцам. Во время
речи лидера ФРГ Владимир Зеленский стоял и молчал, не сказав ни слова про СССР и, в частности, Украину, внесших неоценимый вклад в разгром гитлеровской Германии.
Возмущение поступком главы государства высказал в эфире телеканала "Россия 1" телеведущий Евгений Попов. "Приехал ваш президент, Украина – бывшая часть Советского Союза. Почему он не высказал Меркель за Штайнмайера, за эти ужасающие слова?" – обратился журналист к присутствовавшим в студии украинским экспертам.
Телеведущий напомнил, что украинцы в составе Красной армии героически освобождали Европу от нацизма. Зеленский, не сказав об этом ни слова, предал граждан своей страны, уверен Попов.
На мероприятия в Польшу приехали представили 40 государств. В Варшаве Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
По словам Дуды, "в некоторым смысле Вторая мировая война продолжалась до 1989 года", намекнув на подчинение социалистической Польши СССР. В том году были проведены парламентские выборы, на которых 35% голосов получило антикоммунистическое объединение профсоюзов "Солидарность".
Ранее "Дни.ру" писали о якобы пророчестве болгарской предсказательницы Ванги о судьбе Зеленского. Как сообщили СМИ, провидица еще в середине 1990-х годов предсказала, что тот будет президентом.
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