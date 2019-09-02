"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом

Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал главной задачей своего ведомства выход на переговоры с Россией по транзиту газа в "полной боевой готовности". Эксперты считают, что Киев рискует в очередной раз провалиться.

Министерство энергетики Украины должно закончить процесс по выделению газотранспортной системы страны из структур "Нафтогаза", после чего сможет приступить к переговорам с Россией по транзиту энергоносителей. Если процесс обсуждения в очередной раз зайдет в тупик, то этот провал запишут на счет президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что ситуацая оказалась в тупике из-за постоянных провокаций Киева еще в то время, когда страну возглавлял Петр Порошенко. Однако именно его сменщик рискует собрать все негативные последствия подобных решений.

"Времени на это осталось меньше четырех месяцев. Сейчас нужно максимально быстро включиться в эту работу", – цитирует НСН директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина. По его словам, обсуждение условий транзита газа через территорию Украины, весьма вероятно, будет проходить в трехстороннем формате. Помимо Москвы и Киева к разговору будут приглашены европейцы.

"Теоретически они успевают. Но времени действительно уже совсем мало остается", – отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, если достигнуть консенсуса в столь сжатые сроки не удастся, то украинской экономике стоит готовиться к очередным экономическим потерям.

"Украине к убыткам не привыкать", – констатировал Дудчак.

Речь идет не только о прямых потерях из-за отсутствия платы за транзит. "Стоимость газа повысится. Это отразится на стоимости украинской продукции, на ее конкурентоспособности", – объяснил экономист.

Все эти проблемы лягут тяжким грузом на репутацию Владимира Зеленского, который и без того страдает от политики своего предшественника Петра Порошенко. Президента Украины могут раскритиковать как за отсутствие договора с российской стороной, так и за слишком сильные, по мнению радикалов, уступки Москве.