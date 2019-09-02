"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков

Принятые недавно законы в этой сфере Лукашенко назвал
"жесточайшими". Батька признался, что они были введены по его
инициативе. По его словам, уже сейчас родственники осужденных по
антинаркотическим статьям просят смягчить нормативно-правовую базу.
Лукашенко признал, что где-то белорусские власти перегнули палку. Об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения одного из средних учебных заведений Минска. "Тот, кто наркотики потребляет, – больной человек", – сказал глава государства.
Некоторые действия властей в отношении употребляющих запрещенные вещества Лукашенко назвал "жестковатыми". "Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого", – добавил белорусский лидер.
Впрочем, смягчать наказание за употребление и распространение запрещенных веществ Батька пока не собирается. Он предупредил, что тем, кто привозит в страну наркотики, пощады не будет, а человек, который их употребляет, способен на все.
Путина не пригласили в Польшу, в знак протеста отказался ехать Лукашенко. Узнав, что не едет Лукашенко, отказался от поездки Трамп…— Остров Крым (@OstrovKrima) August 30, 2019
Короче, годовщину начала Второй мировой войны отметят поляки с немцами. Они начали, им и праздновать.
Ранее Лукашенко попал в скандал из-за сбора арбузов на своем участке в компании молодых красавиц. Эксперты раскритиковали пиарщиков белорусского лидера, которые подсказали ему такую идею.
Так, маркетолог Алексей Колб напомнил, что перед этим глава государства встречался с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Эффект от встречи с американцем оказался смазан новостями о сборе арбузов, пояснил эксперт. Он не исключил, что Лукашенко стал жертвой грамотно спланированной провокации.
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