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Политика

"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заговорил о наркотиках. Он раскритиковал антинаркотическое законодательство и допустил некоторые послабления. Родственники осужденных и правозащитники ранее неоднократно высказывались против слишком больших тюремных сроков. 
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Принятые недавно законы в этой сфере Лукашенко назвал "жесточайшими". Батька признался, что они были введены по его инициативе. По его словам, уже сейчас родственники осужденных по антинаркотическим статьям просят смягчить нормативно-правовую базу.

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Лукашенко признал, что где-то белорусские власти перегнули палку. Об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения одного из средних учебных заведений Минска. "Тот, кто наркотики потребляет, – больной человек", – сказал глава государства.

Некоторые действия властей в отношении употребляющих запрещенные вещества Лукашенко назвал "жестковатыми". "Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого", – добавил белорусский лидер.

Впрочем, смягчать наказание за употребление и распространение запрещенных веществ Батька пока не собирается. Он предупредил, что тем, кто привозит в страну наркотики, пощады не будет, а человек, который их употребляет, способен на все.

 

 

Ранее Лукашенко попал в скандал из-за сбора арбузов на своем участке в компании молодых красавиц. Эксперты раскритиковали пиарщиков белорусского лидера, которые подсказали ему такую идею.

Так, маркетолог Алексей Колб напомнил, что перед этим глава государства встречался с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Эффект от встречи с американцем оказался смазан новостями о сборе арбузов, пояснил эксперт. Он не исключил, что Лукашенко стал жертвой грамотно спланированной провокации.

Автор: 2 сентября 2019, 17:04
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