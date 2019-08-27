Известный политик в США попался на гнусном вранье о России

Американский сенатор Рон Джонсон поведал своим избирателям душещипательную историю о том, как он хотел было посетить Россию для встречи с местными чиновниками, работающими в стране американскими бизнесменами и представителями гражданского общества. Этим планам, однако, не суждено было воплотиться в реальность.
Непреодолимым препятствием для американского политика стал отказ в визе. Джонсон заявил, что подобный ответ российской стороны он воспринимает как оскорбление. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что российская сторона в происходящем вовсе не участвовала, а значит сенатор отказал себе в визе сам.
"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию", – цитирует РИА ФАН Министерство иностранных дел России. В ведомстве уточнили, что Рон Джонсон действительно находится в российском стоп-листе. Он попал туда в ответ на включение в аналогичный перечень представителей России. При этом, отметили в МИД, сенатор давно знал об этом.
My statement on being denied a visa to enter Russia as part of a bipartisan congressional delegation next month. https://t.co/hzIRSZqCwT— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) August 26, 2019
Отметим, согласно распространенному в международном сообществе обычаю, санкции для политических деятелей действуют, главным образом, в отношении личных поездок. Если же фигурант "черного списка" отправляется на официально зарегистрированное мероприятие в составе делегации, то, чаще всего, без проблем получает все необходимые для пересечения границ документы.
Возможно, что сенатор Рон Джонсон просто не захотел заниматься оформлением документов. Есть и другая версия – известный своими антироссийскими настроениями политик мог и вовсе даже не планировать поездку в Россию, а об отказе в визе заявил лишь для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе и разразиться недостоверными обвинениями.
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