Угодившего в капкан Зеленского лишили шансов на встрече с Путиным
Владимир Зеленский напрашивается на встречу с Владимиром Путиным. Однако президент России в хороших отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. И переманить президента США на свою сторону его украинский коллега вряд ли сможет.
"Он в дружественных отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и многими европейскими лидерами. Что Европе надо от Путина? Чтобы он... продавал свой газ и нефть Европе. Как в таком формате решить вопрос прекращения войны в Донбассе? Как Киев может заставить Москву действовать по своим лекалам? Никак", – комментирует сложившуюся на Украине ситуацию бывший советский диссидент Герман Обухов.
В своем комментарии украинскому изданию "Обозреватель" Обухов отмечает, что Владимиру Зеленскому будет не просто сложно, а практически невозможно привлечь на свою сторону президента Дональда Трампа – чьи симпатии к Путину ни для кого не секрет. Какие же перспективы в переговорах с Путиным по Крыму и Донбассу? – задается вопросом эксперт.
"Дональд Трамп высказывал почти следующее: "если в Крыму все говорят на русском, то почему он не может быть частью России". Хватит ли у Владимира Зеленского авторитета, чтобы переубедить Трампа в обратном? Вряд ли", – резюмирует комментатор.
Напомним, Владимир Зеленский выступил с видеообращением к Владимиру Путину, предложив российскому президенту встретиться и обсудить ситуацию в Донбассе и Крыму – но в присутствии лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции. Обращение последовало за скандалом с отменой запланированного телемоста между Москвой и Киевом под названием "Надо поговорить".
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