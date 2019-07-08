Расхрабрившегося Зеленского послали в Крым
Владимир Зеленский расхрабрился – уже не первый раз публично обращается к Владимиру Путину. Его не останавливает то, что российский президент ему не отвечает. Но, видимо, украинскому лидеру некому подсказать, что встречи глав государств обычно подготавливают по другому протоколу.
"Похоже, Владимир Зеленский по Крыму соскучился. Но по его поводу почему-то решил в Минск прокатиться, с Владимиром Путиным там пообщаться хочет. Трампа с собой завлечь планирует, подавшую в отставку Терезу Мэй тоже. Ну и конечно про Макрона с Меркель не забыл", – сказал Дням.Ру эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению Манукяна, Владимиру Зеленскому пора немного отдохнуть от тяжких трудов на благо Незалежной. "Предлагаю Владимиру Александровичу после выборов в парламент взять отпуск. Очевидно, что ему надо отдохнуть, он явно перетрудился, да и выглядеть стал неважно. Пусть захватит плавки и шлепанцы, и махнет в Крым. Там его местные жители быстро просветят, чей Крым. И ему останется лишь наслаждаться отдыхом у Черного моря на российском полуострове", – заключил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский записал обращение к президенту России Владимиру Путину. Украинский лидер предложил встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции – чтобы, в частности, обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе". Видеообращение появилось после того, как стало известно об инициативе провести 12 июля телемост Россия – Украина под названием "Надо поговорить". Это вызвало резкую реакцию со стороны украинских националистов, телеканал NewsOne вынужден был отменить телемост.
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