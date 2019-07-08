"Стыд!": Зеленский опозорился фальшивым визитом на "передовую"
Визит Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе оказался инсценировкой. По крайней мере, так решили пользователи соцсетей, имеющие опыт в военных делах.
Разоблачительный пост опубликовал на своей странице в Facebook Вадим Бойко. Он считает, что траншею, по которой ходил высокий гость, вырыли специально к его приезду посреди какого-то гаражного кооператива.
"И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не понимает... чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров", – написал Бойко.
Комментатор отмечает, что его комната в детстве больше походила на зону боевых действий, чем эта яма, в которой ходил Владимир Зеленский.
8 июля президент Украины заявил, что стороны конфликта в Донбассе хотят его завершения и смогут решить проблемы. Владимир Зеленский, в частности, предложил расширить список товаров, которые люди могут перевозить при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. А в целом в вопросе реинтеграции юго-восточных регионов Украины президенту хотелось бы "двигаться быстрее, чем дипломатия", передает ТАСС.
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