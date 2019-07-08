Дерганый Зеленский спрятался от Путина под юбкой у Меркель
Глава Украины намерен пообщаться с президентом России в белорусской столице. Для этого Владимир Зеленский собирается воспользоваться посредничеством ряда мировых лидеров. Украинский президент собирается обратиться к Дональду Трампу, Ангеле Меркель, Терезе Мэй и Эммануэлю Макрону, передает Telegram-канал RT.
В Кремле уже высказались об инициативе Зеленского насчет встречи глав России, Франции, ФРГ, Британии, Украины и США. "Рассмотрим, но надо понять, есть ли перспективы", – цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента.
Напомним, что ранее нашлось объяснение странному поведению Зеленского на одном из совещаний. Лидер Незалежной пил много воды, дергался и часто менялся в лице. Заведующий неврологическим отделением Больницы имени Демихова Александр Кружалов предположил, что Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотического опьянения, а по причине сильной усталости.
Судя по всему, политик испытывает большие психологические нагрузки. Как писали "Дни.ру", недавно Владимир Зеленский сорвался на соотечественника в Facebook. Глава Украины нахамил интернет-пользователю, сделавшему ему замечание.
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