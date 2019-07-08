"Чистой воды провокация!" – Скабеева взвыла от нападок грузинского ведущего на Путина
Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, образно говоря, взвыла от негодования. "Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Грузинский президент должна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила Ольга Скабеева в соцсети.
При этом тележурналистка поблагодарила жителей Грузии за то, что они выступили с осуждением "мерзкой и бесконечно глупой выходки" Габунии. Ольга Скабеева считает, что именно благодаря несогласным с таким хамским поведением грузинского ведущего гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия решила попросить прощение за это выступление.
Напомним, ранее Георгий Габуния шокировал общественность своими высказываниями о Владимире Путине. Тележурналист позволил себе в адрес президента России нецензурные выражения.
Напомним, в ночь на 8 июля грузинский телеканал "Рустави 2" приостановил вещание после того, как сотни граждан страны пришли к зданию "Рустави 2" в Тбилиси и выразили недовольство поведением Георгия Габунии. Протестующее закидали телекомпанию бутылками, яйцами и вениками, передает телеканал "360".
Поведение грузинского телеведущего возмутило не только Ольгу Скабееву, но и множество рядовых пользователей соцсетей в самой Грузии. Некоторые полагают, что после этого грузино-российские отношения только ухудшатся.
Оппозиционеры пустились в пляс
Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Врач объяснил странное поведение украинского лидера
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
аборт
Оплачивать жилье пополам
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
13 лет не слушается совсем
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Сдала в ломбард подарок мужа
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Плохо влияют друзья
Очень полный ребенок