Невролог поставил диагноз дерганому Зеленскому
Специалист поставил украинскому лидеру диагноз. По его мнению, Владимир Зеленский просто сильно устал.
"Пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность, которая возникает в это время... Если кто-то пару суток не поспит, у него примерно то же самое будет", – цитирует невролога радиостанция "Говорит Москва".
Он предположил, что Зеленский выпил много кофе или принял энергетик, чтобы бодрствовать. Врач считает голословными обвинения в употреблении украинским президентом наркотиков, в чем его заподозрили пользователи Сети. Если бы Зеленский употребил запрещенные вещества, он был бы агрессивным, пояснил Кружалов.
Историю с Владимиром Зеленским сравнили с инцидентом, который произошел в 2016 году. Тогда украинский депутат Дмитрий Добкин попытался спрятаться за колонной и стал вести себя неадекватно.
Как писали "Дни.ру", недавно Владимир Зеленский сорвался на соотечественника в Facebook. Президент Незалежной нахамил украинцу, сделавшему ему замечание.
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