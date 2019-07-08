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Невролог поставил диагноз дерганому Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Врач объяснил, с чем связано странное поведение президента Украины на совещании. По словам заведующего неврологическим отделением Больницы имени Демихова Александра Кружалова, Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотического опьянения.
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Специалист поставил украинскому лидеру диагноз. По его мнению, Владимир Зеленский просто сильно устал.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность, которая возникает в это время... Если кто-то пару суток не поспит, у него примерно то же самое будет", – цитирует невролога радиостанция "Говорит Москва".

Он предположил, что Зеленский выпил много кофе или принял энергетик, чтобы бодрствовать. Врач считает голословными обвинения в употреблении украинским президентом наркотиков, в чем его заподозрили пользователи Сети. Если бы Зеленский употребил запрещенные вещества, он был бы агрессивным, пояснил Кружалов.

Историю с Владимиром Зеленским сравнили с инцидентом, который произошел в 2016 году. Тогда украинский депутат Дмитрий Добкин попытался спрятаться за колонной и стал вести себя неадекватно.

Как писали "Дни.ру", недавно Владимир Зеленский сорвался на соотечественника в Facebook. Президент Незалежной нахамил украинцу, сделавшему ему замечание. 

Автор: Валерия Нарская8 июля 2019, 09:37
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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