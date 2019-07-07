Неуравновешенный Зеленский бросается на людей
На странице главы Офиса президента Андрея Богдана появился снимок, на котором он вместе с Владимиром Зеленским и первой леди позируют на фоне Ниагарского водопада. Один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что официальный визит украинского лидера в Канаду длился с 1 по 3 июля. Любопытный украинец спросил, что глава государства делал в Канаде 4 июля.
"А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?" – поинтересовался соотечественник Владимира Зеленского. Президент, не сдержавшись, набросился на него после замечания с едким сарказмом. "А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе. Выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка ты моя внимательная!".
Отметим, ранее в пресс-службе Владимира Зеленского опубликовали анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто. На казусный инцидент обратили внимание СМИ.
Как писали "Дни.ру", ранее Владимир Зеленский навлек на себя подозрения пользователей Сети в употреблении наркотиков. В интернете появилось видео с одного из заседаний, на котором президент ведет себя очень странно. На выложенных кадрах Владимир Зеленский постоянно меняется в лице, часто пьет воду или сосредоточенно и мучительно смотрит вдаль, пока чиновники отчитываются о работе
Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоумен очень зол из-за происходящего
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Певица рассказала о тяжелых временах
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Кого выбрать?
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Секс с чернокожим
аборт
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Никому не перезванивать. Это разводят лохов и лахушек
Оплачивать жилье пополам
Сдала в ломбард подарок мужа
Мысли материальны?
Разлюбила мужа
флиртовала с другом
Жирная и страшная
Плохо влияют друзья