Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
На заседании Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что 27 июня истек срок подписания закона о действиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы Украины. Государственный деятель уточнил, что теперь Владимир Зеленский не может наложить вето на постановление.
"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не можете ветировать закон, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет заветирован, это будет нарушением закона", – цитирует бывшего председателя РИА Новости. Андрей Парубий добавил, что отправил президенту официальное письмо с требованием немедленно подписать закон.
Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что глава страны ветировал постановление о процедуре импичмента. По словам политического деятеля, Владимир Зеленский боится вернуть законопроект в парламент. "Тянет время, чтобы мы не успели этого сделать до выборов, потому что голоса точно найдутся", – передает его слова Украина.ру.
6 июня Верховная рада приняла закон об импичменте. Постановление поддержали 279 парламентариев, при том что необходимый минимум составляет 226 голосов. На официальном сайте Верховной рады указано, что документ был отправлен на подпись президенту 12 июня.
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