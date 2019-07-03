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Политика

"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявили серьезные претензии. Бывшего юмориста публично уличили в трусости. В преддверии внеочередных парламентских выборов ситуация для лидера Незалежной серьезно обострилась. 
прочитано 1558 раз

Зеленский не выполняет предвыборных обещаний, хотя имеет такую возможность, заявил на пленарном заседании Верховной рады глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандальный политик напомнил, что во время предвыборной кампании рвущийся к власти юморист обещал покончить с "эпохой сватов и кумовьев". Но сев в кресло президента, назначил своих друзей из студии "95 квартал" на ответственные должности, посетовал Ляшко.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Политик также напомнил, что Зеленский обещал подписать закон об импичменте президента, но в итоге наложил на него вето. Глава государства, полагает Ляшко, имел уникальную возможность отличаться от предыдущих лидеров, сделать власть подконтрольной закону и обществу.

По мнению Ляшко, Зеленский боится вернуть закон об импичменте в парламент. В этом случае законодатели преодолеют вето президента, объяснил парламентарий нерешительность руководителя страны.

"Владимир, ты трус!" – заявил Ляшко с трибуны Верховной рады.

Закон об импичменте, на который наложил вето Зеленский, предусматривает создание временных следственных комиссий в случае начала отстранения главы государства от власти. В Верховной раде за импичмент должны проголосовать 300 депутатов, перед этим получив заключение Конституционного суда.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 21 мая. Одним из первых его решений стал роспуск Верховной рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на конец июля.

Автор: Иван Поляков3 июля 2019, 14:38
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да клоун он. Чего вы от него хотели.
Джигарханян ( из гроба)
Ответить
кто украл мои драные трусы?
ВестникЪ
Ответить
ВестникЪ
США должны побывать на Марсе еще в 1981 году
профессор Зубрин

Марс SpaceX Илон Маск (Фильм National Geographic)
<цензура>=oC2uWBBOZoo
Gunner 1 месяц назад
США страна первопроходцев, светоч всего человечества. Россия, страна деревянный сортир.
Ответить 4

П.С.
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн. Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.
Гость
Ответить
Какие бесплатные интернет - доски объявлений на русском языке в Европе - охватывают все страны Европы?

POISK24.EU/NETZENZURY
DOSKA24.DE/NETZENZURY
DOSKA.BERLIN/NETZENZURY

Желаем успехов.
ВестникЪ
Ответить
США должны побывать на Марсе еще в 1981 году
профессор Зубрин

Марс SpaceX Илон Маск (Фильм National Geographic)
<цензура>=oC2uWBBOZoo
Лида
Ответить
Насмешили ляшко известный политик?
1

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