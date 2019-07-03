"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
Зеленский не выполняет предвыборных обещаний, хотя имеет
такую возможность, заявил на пленарном заседании Верховной рады глава
"Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандальный политик напомнил, что во
время предвыборной кампании рвущийся к власти юморист обещал покончить с
"эпохой сватов и кумовьев". Но сев в кресло президента, назначил
своих друзей из студии "95 квартал" на ответственные должности,
посетовал Ляшко.
Политик также напомнил, что Зеленский обещал подписать закон об импичменте президента, но в итоге наложил на него вето. Глава государства, полагает Ляшко, имел уникальную возможность отличаться от предыдущих лидеров, сделать власть подконтрольной закону и обществу.
По мнению Ляшко, Зеленский боится вернуть закон об импичменте в парламент. В этом случае законодатели преодолеют вето президента, объяснил парламентарий нерешительность руководителя страны.
"Владимир, ты трус!" – заявил Ляшко с трибуны Верховной рады.
Зеленский не тем занимается: поставки Украине военной техники из Канады не помогут ни экономике страны, ни арестованным в России украинским морякам. Эта весть порадует лишь радикалов и Порошенко. С кем собирается воевать Зеленский канадским оружием? Даже в Канаде все смеялись.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 июля 2019 г.
Закон об импичменте, на который наложил вето Зеленский, предусматривает создание временных следственных комиссий в случае начала отстранения главы государства от власти. В Верховной раде за импичмент должны проголосовать 300 депутатов, перед этим получив заключение Конституционного суда.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 21 мая. Одним из первых его решений стал роспуск Верховной рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на конец июля.
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