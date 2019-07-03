Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
Прошлое комедийного актера, судя по всему, внезапно настигло выбравшего политическую стезю Владимира Зеленского после перелета через Атлантический океан. Свою речь на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он решил начать с шутки.
Начал президент Украины с весьма и весьма лаконичного вступления на английском языке "Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", – цитирует "Царьград" Владимира Зеленского. Подобное вступление нашло живой отклик в зале.
Однако если кому-то этого оказалось недостаточно, политик решил пошутить с помощью намека на большую украинскую диаспору в Канаде. "Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и почти официальный – это украинский", – цитирует сайт ТВ Центр президента Украины.
А вот в следующий раз Владимир Зеленский стал причиной смеха в зале уже не специально. Во время конференции по Украине политик подошел к микрофону для произнесения вступительной речи и казал "привет" по-английски. По непонятным причинам публика рассмеялась. Очевидцы сообщают, что такая реакция смутила бывшего шоумена.
Пользователи Сети сочли, что Владимир Зеленский стал жертвой собственной привычки смешить людей, а также устоявшегося образа актера комедийного жанра. Многие раскритиковали его за недостаточно, по их мнению, серьезное отношение политика к публичным выступлениям.
Певиц ждут с нетерпением
Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала
Артист предстал в черном костюме
Отдыхать с Примадонной певица не пожелала
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Замуж не хочу!
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.