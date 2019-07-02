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Политика

Сделано объявление о начале новой войны на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания Верховной рады обрушился с критикой на предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, разрешающий продажу земли. Парламентарий объявил, что в случае принятия эта инициатива спровоцирует гражданскую войну в стране.

Продолжение: Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
прочитано 8623 раза

"Обращаюсь к украинцам с предупреждением: на страну и на украинское село надвигается черная туча, большая беда", – предупредил Олег Ляшко. Такими эпитетами он охарактеризовал законопроект, который позволит иностранцам покупать землю на Украине.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Лидер Радикальной партии обратил внимание, что превратить эту инициативу в действующий закон пытаются многие политические силы, причем даже те, которые считаются непримиримыми соперниками. За этим был замечен Петр Порошенко. Теперь эстафету перехватил Владимир Зеленский. Даже певец Святослав Вакарчук, по словам Олега Ляшко, поддерживает идею продажи украинской земли иностранцам.

При этом для населения страны, уверен парламентарий, такая мера несет в себе только угрозы. "Продажа украинской земли – это убийство села. Это означает, что украинские селяне будут без земли и без работы", – цитирует издание "ПолитНавигатор" парламентария.

Новый президент, заявил депутат, рискует ввергнуть страну в хаос. "План Зеленского – это начало гражданской войны, гражданского противостояния не только в селе, но и во всей Украине", – объявил лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко добавил, что Владимир Зеленский якобы уже успел тайно договориться обо всем с европейскими политиками. Дескать, на мнение простых избирателей ему плевать, а ради поддержки западных политиков и международных структур, таких как МВФ, он готов на самые сомнительные шаги.

Автор: Геннадий Куприянов2 июля 2019, 13:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
а у него рот запредельно большой
ТРАМП РУЛИТ ВСЕМ МИРОМ !!!
Ответить
уже бомбят Воронеж!
ВестникЪ
Ответить
Я не должна был выжить. Поход в Каньон Ада 2/52
<цензура>=6odDasPwuuE

Я не должен был выжить. Каньон Смерти. Смертельная пропасть 1/52
<цензура>=5iICygbCOiw

П.С.
Молодцы.
В Каньоне ночью очень холодно.
ТРАМП РУЛИТ ВСЕМ МИРОМ !!!
Ответить
Куприянов, хватит разжигать межнациональную рознь !
Гость
Ответить
Зеленского Президентом выбрали украинцы. Вот пусть теперь они и отвечают за свой выбор!
1

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