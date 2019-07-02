Сделано объявление о начале новой войны на Украине
"Обращаюсь к украинцам с предупреждением: на страну и на украинское село надвигается черная туча, большая беда", – предупредил Олег Ляшко. Такими эпитетами он охарактеризовал законопроект, который позволит иностранцам покупать землю на Украине.
Лидер Радикальной партии обратил внимание, что превратить эту инициативу в действующий закон пытаются многие политические силы, причем даже те, которые считаются непримиримыми соперниками. За этим был замечен Петр Порошенко. Теперь эстафету перехватил Владимир Зеленский. Даже певец Святослав Вакарчук, по словам Олега Ляшко, поддерживает идею продажи украинской земли иностранцам.
При этом для населения страны, уверен парламентарий, такая мера несет в себе только угрозы. "Продажа украинской земли – это убийство села. Это означает, что украинские селяне будут без земли и без работы", – цитирует издание "ПолитНавигатор" парламентария.
Новый президент, заявил депутат, рискует ввергнуть страну в хаос. "План Зеленского – это начало гражданской войны, гражданского противостояния не только в селе, но и во всей Украине", – объявил лидер Радикальной партии.
Олег Ляшко добавил, что Владимир Зеленский якобы уже успел тайно договориться обо всем с европейскими политиками. Дескать, на мнение простых избирателей ему плевать, а ради поддержки западных политиков и международных структур, таких как МВФ, он готов на самые сомнительные шаги.
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Тяжелая утрата для всех нас
Никто не ожидал от спортсмена такого провала
Первое условие – выполнять обещания
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Хочу на море.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Серябкина спит с Фадеевым
Жесткий секс
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Щель между зубов
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Темникова спала с Серябкиной
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Не хочу работать, а муж заставляет
аборт