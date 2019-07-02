Сделано объявление о начале новой войны на Украине

Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания Верховной рады обрушился с критикой на предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, разрешающий продажу земли. Парламентарий объявил, что в случае принятия эта инициатива спровоцирует гражданскую войну в стране.

"Обращаюсь к украинцам с предупреждением: на страну и на украинское село надвигается черная туча, большая беда", – предупредил Олег Ляшко. Такими эпитетами он охарактеризовал законопроект, который позволит иностранцам покупать землю на Украине.

Лидер Радикальной партии обратил внимание, что превратить эту инициативу в действующий закон пытаются многие политические силы, причем даже те, которые считаются непримиримыми соперниками. За этим был замечен Петр Порошенко. Теперь эстафету перехватил Владимир Зеленский. Даже певец Святослав Вакарчук, по словам Олега Ляшко, поддерживает идею продажи украинской земли иностранцам.

При этом для населения страны, уверен парламентарий, такая мера несет в себе только угрозы. "Продажа украинской земли – это убийство села. Это означает, что украинские селяне будут без земли и без работы", – цитирует издание "ПолитНавигатор" парламентария.

Новый президент, заявил депутат, рискует ввергнуть страну в хаос. "План Зеленского – это начало гражданской войны, гражданского противостояния не только в селе, но и во всей Украине", – объявил лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко добавил, что Владимир Зеленский якобы уже успел тайно договориться обо всем с европейскими политиками. Дескать, на мнение простых избирателей ему плевать, а ради поддержки западных политиков и международных структур, таких как МВФ, он готов на самые сомнительные шаги.