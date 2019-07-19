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Политика

Путин восхитил народ после встречи с мальчиком из Тулуна

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Президент России Владимир Путин посетил город Тулун Иркутской области, пострадавший от наводнения. В пункте размещения граждан, развернутом в здании городской специальной школы-интерната №28, он пообщался с шестилетним мальчиком.
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В пункте временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области Владимир Путин посетил одну из комнат. В ней остановилась семья из трех человек. С самым младшим из них – шестилетним мальчиком – президент России обстоятельно побеседовал.

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Ребенок рассказал российскому лидеру, что 1 сентября собирается пойти в детский сад. "Он утонул, но его ремонтируют", – уточнил мальчик. "Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", – цитирует ТАСС Владимира Путина.

Также он поинтересовался у ребенка, как тот готовится к школе. Мальчик рассказал, что умеет считать "до тысячи и до миллиона тысяч". А говоря о бюджете семьи, поделился с президентом, что там "тысяча денег". "Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", – оценил сумму Владимир Путин.

Семье ребенка, ожидающей получения нового жилья взамен уничтоженного паводком, он посоветовал отправиться на отдых. Самому мальчику пообещал подарить игрушечную машинку на пульте управления, передает Life.ru.

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от поведения президента России, который не только лично прибыл в пострадавший от паводка город, чтобы проконтролировать восстановительные работы, но и нашел время, чтобы поддержать ребенка. Владимир Путин ознакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже пункта временного размещения, после чего пообщался с самими пострадавшими и волонтерами.

19 июля 2019, 14:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр из Берлина
Ответить
Александр из Берлина
А особенно он восхитил народ повышением пенсионного возраста!
Надо пенсионный вощраст еще повысить ! И вообще от пенсий отказаться в пользу путина! Это будет мощный удар по Госдепу! УХХАХАХА
Александр из Берлина
Ответить
Галина
Надо помочь потерпевшим. Скоро придет осень,где они будут жить. Большая трагедия для людей,которые потеряли. все. Хорошо,что В.В.Путин посетил пострадавший от паводка город, и людей,живущих в нем.
Ты труселя с путеным прикупиа, галина, Лгутинская вагина?
Александр из Берлина
Ответить
Да, мальчиков он любит! А ватные бараны за него ж.о.п.у порвут себе! Царек богатеет, бараны нищают и ликуют! Арбайтен, рабы! Труд освобождает! Уххаха
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ВестникЪГость
Ответить
Гость
Я как иностранец всегда только улибаюсь, когда я читаю такие коментарии как вы пишете. Они счасти грамотные, НО.....это НО очень важное.
Знаете скольео надо платить за машину в Австрии??? У меня Kia Sportage 2,0 CRDI. плачу 1800 Евро за год, да читаете правильно, 1800 Евро, это около 125000 рублей. Знаете сколько придется платить за квартиру 2 комнатную??? 520 Евро (36000 рублей) каждый месяц. Знаете сколько платим электричество? 85 евро за месяц. Знаете сколько платим за мусор? 45 Евро (3300) каждый месяц. И могу писать далее, но я думаю, вы будете видеть тотько что вы хотите видеть. (извините за граматические ошибки, я иностранец)
Ёлочка нравица?
10 000 руб пенсии получаю и 5 000 плачу за квартиру.
Жалуется дедушка из Алтайского г.Бийска

Бийск - Ёлочка мне... нравится?!
БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
<цензура>=oE8y6gKSp38

П.С
Думаю дедушка не доживет до Нового Года и не увидит Ёлку красавицу 2020
Но будем надеяться на лучшее.
Гость
Ответить
Гость
Масштаб ддооллббооёёёбббаа!Один мальчик-одно обещание!
Сам ты долл боо еебб, кастрюлеголовый...
Гость
Ответить
ВестникЪГость
№ Страна Возраст выхода на пенсию Размер пенсии
1 Дания 65 $2800 (176 000 руб)
2 Норвегия 67 21 000 крон (152.000 руб)
3 Финляндия 65 $1900 (120 000 руб)
4 Чехия 58/61 $1000 (63 000 руб)
5 Германия 65 €810 (58 000 руб)
6 Франция 60 €500 (35.000 руб.)

Дания – Мекка для пенсионеров. Многие европейцы стремятся получить пенсию в этой стране, отработав там в предпенсионном возрасте.
Я как иностранец всегда только улибаюсь, когда я читаю такие коментарии как вы пишете. Они счасти грамотные, НО.....это НО очень важное.
Знаете скольео надо платить за машину в Австрии??? У меня Kia Sportage 2,0 CRDI. плачу 1800 Евро за год, да читаете правильно, 1800 Евро, это около 125000 рублей. Знаете сколько придется платить за квартиру 2 комнатную??? 520 Евро (36000 рублей) каждый месяц. Знаете сколько платим электричество? 85 евро за месяц. Знаете сколько платим за мусор? 45 Евро (3300) каждый месяц. И могу писать далее, но я думаю, вы будете видеть тотько что вы хотите видеть. (извините за граматические ошибки, я иностранец)
ВестникЪГость
Ответить
Пенсия в Норвегии — 152 тысячи рублей на российские деньги
Россия оказалась одной из худших стран для пенсионеров. Business FM узнала, как живут в Норвегии, Австралии, а также Новой Зеландии
Россию признали одной из худших стран для пенсионеров. Страна заняла 40-е место из 43-<цензура> возможных в ежегодном глобальном пенсионном индексе. Россия находится на последних местах по таким показателям, как расходы на страховое здравоохранение и расходы на здравоохранение на душу населения.
Россия все равно занимает последнее место в соответствующем рейтинге. Первое место в пенсионном топе занимает Норвегия.
Директор по коммуникациям Норвежской ассоциации пенсионеров Кристин Рют говорит, что в среднем гражданин на пенсии получает почти 21 тысячу норвежских крон в месяц. Это примерно 152 тысячи рублей.

Кристин Рют директор по коммуникациям Норвежской ассоциации пенсионеров «Пенсионерам хорошо жить в Норвегии. Так у нас принято. Средний размер пенсии составляет примерно 250 тысяч норвежских крон в год. Пенсионная система в Норвегии состоит из двух частей: одна — государственная, которая формируется за счет налогов, другая — частная. Работающие граждане должны делать взносы в негосударственные пенсионные фонды. Если вы работаете в государственном учреждении, ваша пенсия будет составлять 66% от зарплаты, когда вы станете пенсионером. В частном секторе это будет зависеть от того, сколько вы заплатили в пенсионный фонд. Часть вы платите из своей зарплаты, еще часть в этот фонд вносит работодатель. Если вы имеете очень низкую пенсию, медицина для вас будет бесплатна».
Следом за Норвегией в Глобальном пенсионном индексе расположились Швейцария. Минимальная пенсия здесь — 1250 швейцарских франков в месяц (около 77 тысяч рублей), говорит журналист из Цюриха Лукас Стокер:

Лукас Стокер журналист из Цюриха «В среднем у пенсионеров немного меньше денег, чем когда они работали, большинство могут наслаждаться жизнью. Обязательная государственная пенсия между 15 тысячами франков и 30 тысячами, и это считается минимум, который нужно вложить. И если этого недостаточно, тогда еще область, кантон что-то дополнительно платит. Потом есть сама профессиональная пенсия, где зависит от работы, от компании… в принципе, гибко — сколько ты платишь в течение рабочей жизни, потом больше получаешь, когда ты пенсионер».
Следом за Норвегией в Глобальном пенсионном индексе расположились Швейцария, Исландия, Швеция. Замыкает пятерку лидеров Новая Зеландия. Здесь вне зависимости от рабочего стажа каждый пенсионер может рассчитывать на выплаты от 400 новозеландских долларов (примерно 69 тысяч рублей), говорит частный гид в новозеландском городе Данидин Сергей Гуменюк:

Сергей Гуменюк частный гид «Здесь нет пенсии такой, как в России, то есть нет выработки, независимо от того, какое количество лет ты проработал, пенсионный возраст — 65 лет, и ты получаешь около 400 долларов новозеландских в неделю, это уже на руки. Здесь платится с налогом, потом уже непосредственно налог вычитается. Ты, может, вообще всю жизнь свою не работал, может, находился на соцобеспечении, но сумма после 65-ти одинаковая. Здесь социализм. Что бы с тобой ни произошло, здесь полностью социальное обслуживание идет. Если вдруг у тебя что-то заболело, ты попал в аварию или еще что-то произошло с тобой, тебе ремонтируют бесплатно. Если у тебя твое жилье, в котором ты живешь, не в ипотеке, ты выплатил, оно твое, 400 долларов в неделю на руки тебе хватает. Купить еду в супермаркете, поесть в кафе — тебе хватит и 100 долларов в неделю, никаких проблем, плюс еще покататься, поездить, посмотреть на внуков, детей, в Австралию слетать».
Следом за Новой Зеландией в пенсионном рейтинге идет ее соседка Австралия. Страна привлекательная и комфортная для пенсионеров, но все же есть свои минусы, говорит жительница Сиднея, редактор и издатель альманаха «Австралийская мозаика» Татьяна Торлина. Она получает 1800 австралийских долларов в месяц (почти 85 тысяч рублей):

Татьяна Торлина редактор и издатель альманаха «Австралийская мозаика» «Если человеку нужно помогать, его ставят на очередь на социальное жилье, и оплачивается только 25% от этой пенсии. Остального вполне хватает и на услуги, я имею в виду воду, электричество. Пенсию здесь платят разные ведомства, поскольку мой муж был ветераном войны, то ему платит министерство по ветеранским делам. Пенсионеры обладают скидкой на лекарство, очень большой. Мой муж очень серьезно болел, у него был <цензура>, ему вводили лекарство ежемесячно, оно стоило порядка 1 тысячи долларов, мы за это платили 5 долларов. Он еще имел и такую скидку, потому что он ветеран, но такую же скидку, может быть, немножко меньше — не 5 долларов, а 10 долларов — платили те, кто просто пенсионеры. С медобслуживанием самым элементарным, УЗИ, рентген — это все бесплатно. Платными являются серьезные исследования, связанные с зубными делами. Поэтому у нас все, что связно со стоматологией, это ужасно. Не могу вспомнить сразу все эти льготы, их много. Австралия в этом смысле страна идеальная, здесь очень хорошо старикам и детям.
<цензура>
Галина
Ответить
Надо помочь потерпевшим. Скоро придет осень,где они будут жить. Большая трагедия для людей,которые потеряли. все. Хорошо,что В.В.Путин посетил пострадавший от паводка город, и людей,живущих в нем.
Александр из Берлина
Ответить
А особенно он восхитил народ повышением пенсионного возраста!
Александр из Берлина
Ответить
Блевать от него хочется! Надоел!
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