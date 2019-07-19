Путин восхитил народ после встречи с мальчиком из Тулуна

Президент России Владимир Путин посетил город Тулун Иркутской области, пострадавший от наводнения. В пункте размещения граждан, развернутом в здании городской специальной школы-интерната №28, он пообщался с шестилетним мальчиком.

В пункте временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области Владимир Путин посетил одну из комнат. В ней остановилась семья из трех человек. С самым младшим из них – шестилетним мальчиком – президент России обстоятельно побеседовал.

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Ребенок рассказал российскому лидеру, что 1 сентября собирается пойти в детский сад. "Он утонул, но его ремонтируют", – уточнил мальчик. "Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", – цитирует ТАСС Владимира Путина.

Также он поинтересовался у ребенка, как тот готовится к школе. Мальчик рассказал, что умеет считать "до тысячи и до миллиона тысяч". А говоря о бюджете семьи, поделился с президентом, что там "тысяча денег". "Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", – оценил сумму Владимир Путин.

Семье ребенка, ожидающей получения нового жилья взамен уничтоженного паводком, он посоветовал отправиться на отдых. Самому мальчику пообещал подарить игрушечную машинку на пульте управления, передает Life.ru.

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от поведения президента России, который не только лично прибыл в пострадавший от паводка город, чтобы проконтролировать восстановительные работы, но и нашел время, чтобы поддержать ребенка. Владимир Путин ознакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже пункта временного размещения, после чего пообщался с самими пострадавшими и волонтерами.