Путин восхитил народ после встречи с мальчиком из Тулуна

В пункте временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области Владимир Путин посетил одну из комнат. В ней остановилась семья из трех человек. С самым младшим из них – шестилетним мальчиком – президент России обстоятельно побеседовал.
Ребенок рассказал российскому лидеру, что 1 сентября собирается пойти в детский сад. "Он утонул, но его ремонтируют", – уточнил мальчик. "Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", – цитирует ТАСС Владимира Путина.
Также он поинтересовался у ребенка, как тот готовится к школе. Мальчик рассказал, что умеет считать "до тысячи и до миллиона тысяч". А говоря о бюджете семьи, поделился с президентом, что там "тысяча денег". "Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", – оценил сумму Владимир Путин.
«А вы Путин? - Да!» pic.twitter.com/nxBURsYXzm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 19, 2019
Семье ребенка, ожидающей получения нового жилья взамен уничтоженного паводком, он посоветовал отправиться на отдых. Самому мальчику пообещал подарить игрушечную машинку на пульте управления, передает Life.ru.
Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от поведения президента России, который не только лично прибыл в пострадавший от паводка город, чтобы проконтролировать восстановительные работы, но и нашел время, чтобы поддержать ребенка. Владимир Путин ознакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже пункта временного размещения, после чего пообщался с самими пострадавшими и волонтерами.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!