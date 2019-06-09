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Политика

Трусливый Зеленский насмешил желанием "нокаутировать" Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com.
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что намерен "нокаутировать" систему Петра Порошенко. Однако столь громкие обещания были уместны в предвыборную пору, напомнили ему. 
прочитано 888 раз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" поможет ему установить новую власть в стране, "нокаутировав" старую систему, созданную Петром Порошенко. 

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При этом, по оценке Зеленского, уже сейчас система его предшественника находится в "нокдауне", поэтому нужно действовать решительно. Глава Незалежной  уверен, что требуется не просто перезапуск, а именно построение новой системы. 

Примечательно, что от конкретики Владимир Зеленский, как это уже у него вошло в привычку, отказался. Ранее его уже упрекали, причем именно на Украине, за размытые заявления и отсутствие твердой позиции по ключевым вопросам. 

В свою очередь в России отреагировали на желание Зеленского нокаутировать старую систему Порошенко скептически. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил RT, что подобные речи были хороши перед выборами.

"Предвыборная риторика предполагает произнесение самых важных слов, тех, которые должны нравиться избирателю. (...) Однако сложно сказать, что за этим стоит в реальности. Первые действия Зеленского ни о чём подобном пока не свидетельствуют", – подчеркнул Морозов.

По его словам, пока действия нового лидера Украины вовсе не говорят о том, что он спешит распрощаться с наследием своего предшественника, скорее наоборот. 

9 июня 2019, 15:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
украине пипец опять пятилетка воровства и русофобии
1

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