Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью
На Украине Владимира Зеленского все больше политиков начали упрекать в нерешительности. Прошло уже три недели с момент вступления его в должность президента, а свое мнение по ряду ключевых позиций он так и не озвучил.
К примеру, остается неизвестным план Зеленского по урегулирования военного конфликта в Донбассе. Пока новоиспеченный глава Незалежной заявил, что выступает за мирный путь решения конфликта. Но эффекта это не дало – генералы ВСУ отказались прислушаться к главе государства и продолжают обстрелы Донбасса, в ответ получают отпор. В результате жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
По мнению наблюдателей, Зеленский пытался использовать обтекаемые фразы, чтобы увильнуть от решения, которое сулит неприятности и критику в любом случае. Именно ради этих целей в состав украинских переговорщиков в Минске был возвращен Леонид Кучма – теперь он должен принять на себя утра за Донбасс, считает экс-замглавы администрации президента времен Виктора Ющенко, бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, пишет "ПолитНавигатор".
По ее словам, в Кремле уже дали понять, что ожидают от Зеленского большей конкретики по Донбассу.
"Я понимаю, что идет третья неделя руководства Владимиром Зеленским нашим государством, но команда должна быть готова к тем вызовам, которые они брали, идя на президентские выборы", – прокомментировала Ставнийчук.
По ее словам, Кучма, каким бы уважаемым политиком он ни был, не может брать на себя ответственность по озвучиванию инициатив относительно действий Украины на Донбассе.
"Хватит быть политически неопределенной субстанцией, пора становиться настоящим президентом с четкими позициями, четкой стратегией, четкими месседжами", – призвала Ставнийчук.
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