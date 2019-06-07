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Политика

Путин похвалил пригласившего в Донбасс российские войска Зеленского

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценил способности украинского лидера Владимира Зеленского к лицедейству. Тем временем на родине бывшего шоумена активно ругают из-за неосторожных слов.
прочитано 873 раза

Новый президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, окончательно запутался в хитросплетениях украинских заявлений о "российской агрессии". На фоне обострения ситуации в Донбассе, когда ВСУ открыли огонь по ополчению Донбасса, а те были вынуждены защищаться, политик заявил о том, что Россия дескать перестала контролировать расположенных на востоке Украины военных.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Примечательно, что Москва много раз подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. И каждый раз Киев упрямо игнорировал реальность, заявляя о некоем контроле руководства ополчения. В утрате этого контроля украинская сторона обвиняет российскую, кажется, впервые.

Однако более опытный в противоречащих друг другу антироссийских заявлениях Петр Порошенко быстро нашел на чем подловить Владимира Зеленского. "Выглядит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию", – обвинил он нового президента Украины в предательстве. Близкие к экс-президенту политические силы мгновенно подхватили эти слова, превращая их из полемического преувеличения в практически серьезное обвинение.

Тем временем в России обсуждается вопрос о возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент России отметил, что не знает своего украинского коллегу, но надеется, что они когда-нибудь познакомятся. Нашел Владимир Путин и повод чтобы похвалить Владимира Зеленского.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, – он хороший актер", – цитирует РИА Новости российского лидера. Он отметил, что для того, чтобы играть, нужен талант. Однако для того, чтобы заниматься государственными делами, необходимы другие качества.

Автор: Геннадий Куприянов7 июня 2019, 22:05

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Палестинец Пилигрим
Ответить
Рубрика:"Что сегодня делают наши прародители".
Лада Карина 7 июня 2019 г.
<цензура>=i_MIYRkp8d8

P.S.
Мир Всем и Мир Королеве
А Царь наш пока спит.
Гость
Ответить
настамнеты разбушевались
Палестинец Пилигрим
Ответить
ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ МЕССИИ! А НУЖЕН ЛИ ОН НАМ, И ЖДЕМ ЛИ МЫ ЕГО?!
Предсказания, Ясновидение -Вайрагья.ТВ
<цензура>=iHBNoUQZQQc

П.С.
Оставьте эту нацию в покое, этим русским кроме порнушки и денег ничего не надо!
(сатана)
1

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