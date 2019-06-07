Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
Репортер отметил, что уже давно ведет борьбу против предпринимателя и не намерен сдавать свои позиции. "Я наказываю Петра Порошенко очень давно. Это личное дело, и у меня это получалось вполне эффективно", – сказал видеоблогер.
Анатолий Шарий напомнил, в каком отчаянном положении находился бывший лидер Украины во время дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским, когда речь зашла о журналисте. "Потом со сцены на дебатах кричал оппоненту: "Давайте только не про Шария!" Это тоже слышал весь мир", – отметил украинский репортер.
В эфире канала "Россия 1" он сообщил, что собирается привлечь Порошенко и его команду к юридической ответственности. По словам Шария, бывший президент виновен в разграблении страны и причастен к нескольким убийствам. "Он и его люди должны сидеть, и сидеть долго", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор"
Как писали "Дни.ру", Петр Порошенко устроил настоящий скандал после предложения Владимира Зеленского снять экономическую блокаду Донбасса. Соратники предпринимателя назвали нынешнего украинского лидера предателем интересов страны.
У актера резко упало давление
Кадрами поделился адвокат знаменитости
Артистка поблагодарила сотрудников роддома
Фемида поставила точку в затянувшемся споре
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Хочу уехать из России.
Хочу замуж
Оральный секс
Можно ли убежать от темного прошлого?
Вещи из секондхенда
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
В каком возрасте мужик взрослеет?
Закрутила роман с турком, я замужем
Должна ли я содержать мать?
Сделать аборт в тайне от мужа
Подруга увела моего мужа.
Хочет секс даже когда болею
марина рыгает на уроках и мешает мне
Зачем скрывать своих детей?
Должен отслужить в армии
Мужчина меня не уважает
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку
Прямолинейнвая подруга
Можно ли завидовать сестре родной?
Как побороть лень?
Парень оказался извращенцем