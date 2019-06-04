Вскрылась постыдная связь Зеленского с Януковичем

Украинские СМИ опубликовали данные, которые рискуют серьезно подмочить репутацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Вскрылась связь политика с изгнанным во время государственного переворота бывшим лидером Виктором Януковичем.

Сразу после победы на выборах Владимир Зеленский оказался под перекрестным огнем самых разных политических сил. Одни ругают его за то, что обещал принести на Украину мир, но вместо этого, по их мнению, лишь продолжает агрессивную политику Петра Порошенко. Другие, наоборот, корят бывшего шоумена за "предательство национальных интересов", когда он пытается хоть немного пойти наперекор националистам.

На украинского президента давят западные лидеры, напоминая о необходимости выполнения минских соглашений. Вместе с этим в СМИ муссируется тема, что любые уступки населению Донбасса, пусть даже они были четко прописаны в документах, которые одобрил сам Киев, станут буквально предвестником развала Украины.

Когда начало казаться, что ситуация хуже быть уже не может, в Сети появилась информация, которая может буквально похоронить репутацию Владимира Зеленского. Издание The Babel вскрыло связь нынешнего президента Украины с Виктором Януковичем. У изгнанного из страны во время государственного переворота политика не осталось ни одного сторонника. Даже те украинские политические силы, которые ненавидят друг друга, в отношении к свергнутому лидеру проявляют завидную солидарность.

Тем не менее журналисты сообщили, что среди спонсоров предвыборной кампании Владимира Зеленского оказались социолог Игорь Дементьев и предприниматель Андрей Савченко. Оба связаны с семьей Виктора Януковича.

Дементьев за время своей работы неоднократно помогал соратникам Виктора Януковича добиваться высоких постов. В конце концов он стал первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития. Кредитное учреждение принадлежало Александру Януковичу, сыну Виктора. Игорь Дементьев перечислил Владимиру Зеленскому 140 тысяч гривен, или порядка 350 тысяч рублей.

Савченко, как оказалось, и вовсе переехал на Украину из России. Гражданство он получил в 2002 году. На новой родине предприниматель открыл восемь компаний. Александр Янукович стал его бизнес-партнером. Еще одна черта, превращающая бизнесмена в главного врага в глазах украинской общественности, – он до сих пор владеет частью гостиничного бизнеса в Крыму. Андрей Савченко оказался одним из самых щедрых спонсоров Владимира Зеленского и перевел ему на проведение предвыборной кампании 1,5 миллиона гривен, или 3,6 миллиона рублей.

Примечательно, что команда Владимира Зеленского его пусть и опосредованную, но от того не менее постыдную в глазах украинской общественности связь с Виктором Януковичем отрицать не стала. В штабе партии "Слуга народа" заявили, что пожертвования принимала бухгалтерия, и возможности скрупулезно проверить всех жертвователей не было. "Если бы там были одиозные имена, мы бы отреагировали", – заметила пресс-секретарь политического объединения Татьяна Цыба.