Путин публично унизил хамоватого Зеленского

По всей видимости, отношения президента России Владимира Путина и избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского не сложились. Российский лидер нанес комику серьезный репутационный удар.



В преддверии праздника Владимир Путин поздравил глав государств с Днем Победы. Российский лидер направил письма президентам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и других стран, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.



В их числе не оказалось украинских лидеров – уходящего Петра Порошенко и избранного Владимира Зеленского. Вместо этого Путин поздравил с наступающим праздником "народы Грузии и Украины".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что президент последние несколько лет не обращался к руководству Незалежной по случаю праздника. Вместе с тем Путин подчеркивал, что политические разногласия не должны отражаться на родственных и братских связях народов двух стран.

Отношения с новыми украинскими властями выстроить пока не удается. После своего избрания Владимир Зеленский вступил в заочную пикировку с Владимиром Путиным.

Глава российского государства подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями Донецкой и Луганской республик. Это вызвало резкую реакцию в штабе актера.

Российское гражданство захотят получить лишь те, кто попал под влияние пропаганды, уверен юморист. Зеленский пообещал, что Киев ответит раздачей украинских паспортов россиянам.

Кроме того, избранный президент Незалежной отказался считать народы двух стран братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину - общая государственная граница, уверен шоумен.

Зеленский сказал, что Путин "зря тратит время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ". Мол, немногие из украинцев заинтересуются такой возможностью.

Ну так и прекрасно! Из-за чего тогда такой шум и Совбезы ООН, если в Киеве считают, что граждане Украины не соблазнятся? — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 28 апреля 2019 г.

В скором времени ожидается инаугурация Владимира Зеленского. В команде избранного президента уточняют, что церемония может состояться 19 мая. По мнению экспертов, в таком случае у нового главы государства будет время распустить Верховную раду, в которой много сторонников Петра Порошенко.