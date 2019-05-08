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Политика

Стало известно об убойном компромате на Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ходят упорные слухи, что избранного президента Украины Владимира Зеленского спонсирует олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен решил пролить свет на ситуацию и сделал откровенное заявление о новом лидере Незалежной. 
прочитано 3091 раз

В сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский сыграл учителя истории, ставшего президентом, его враги безуспешно пытаются найти на него компромат. Однако их попытки оканчиваются провалом: Василий Голобородько, а именно так звали персонажа актера, оказался почти кристально чистым человеком, без серьезных пятен на репутации.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По всей видимости, история, рассказанная в сериале, повторяется в реальной жизни. Об убойном компромате на комика ходит много слухов. Злые языки говорят о его тесных связях с олигархом Игорем Коломойским. Утверждают, что Зеленский полностью зависим от бизнесмена и исполняет его указания.

Предприниматель решил высказаться о волнующей всех теме откровенно. В интервью Bihus.info Коломойский заявил, что компромата на Зеленского в природе не существует. "Он вообще из другой оперы. Я уверен, что ни у кого не может быть компромата", – сказал олигарх.

Впрочем, неких "бизнес-связей" с Зеленским Коломойский не отрицает, однако предпочитает не конкретизировать. При этом наблюдатели отмечают, что о тесном партнерстве олигарха с избранным президентом говорит тот факт, что адвокат Зеленского Андрей Богдан представляет также интересы предпринимателя.

Игорь Коломойский. Кадр youtube.com

Дыма без огня, как известно, не бывает. Скорее всего, Коломойский действительно в той или иной степени спонсировал избирательную кампанию юмориста. 

А за оказанную поддержку надо платить. "Слуга народа" еще не стал президентом, а олигарх уже раздает ему советы, которые больше похожи на указы. Так, Коломойский рекомендовал Зеленскому оставить на посту министра внутренних дел Арсена Авакова.

Он возглавляет ведомство с 2014 года и, по слухам, состоит в хороших отношениях с американцами. Коломойский назвал главу МВД "фундаментом и фактором стабильности на Украине", передает слова олигарха НСН

Автор: Иван Поляков8 мая 2019, 11:09
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