Стало известно об убойном компромате на Зеленского

Ходят упорные слухи, что избранного президента Украины Владимира Зеленского спонсирует олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен решил пролить свет на ситуацию и сделал откровенное заявление о новом лидере Незалежной.



В сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский сыграл учителя истории, ставшего президентом, его враги безуспешно пытаются найти на него компромат. Однако их попытки оканчиваются провалом: Василий Голобородько, а именно так звали персонажа актера, оказался почти кристально чистым человеком, без серьезных пятен на репутации.



По всей видимости, история, рассказанная в сериале, повторяется в реальной жизни. Об убойном компромате на комика ходит много слухов. Злые языки говорят о его тесных связях с олигархом Игорем Коломойским. Утверждают, что Зеленский полностью зависим от бизнесмена и исполняет его указания.

Предприниматель решил высказаться о волнующей всех теме откровенно. В интервью Bihus.info Коломойский заявил, что компромата на Зеленского в природе не существует. "Он вообще из другой оперы. Я уверен, что ни у кого не может быть компромата", – сказал олигарх.

Впрочем, неких "бизнес-связей" с Зеленским Коломойский не отрицает, однако предпочитает не конкретизировать. При этом наблюдатели отмечают, что о тесном партнерстве олигарха с избранным президентом говорит тот факт, что адвокат Зеленского Андрей Богдан представляет также интересы предпринимателя.

Дыма без огня, как известно, не бывает. Скорее всего, Коломойский действительно в той или иной степени спонсировал избирательную кампанию юмориста.

А за оказанную поддержку надо платить. "Слуга народа" еще не стал президентом, а олигарх уже раздает ему советы, которые больше похожи на указы. Так, Коломойский рекомендовал Зеленскому оставить на посту министра внутренних дел Арсена Авакова.

Он возглавляет ведомство с 2014 года и, по слухам, состоит в хороших отношениях с американцами. Коломойский назвал главу МВД "фундаментом и фактором стабильности на Украине", передает слова олигарха НСН.