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Политика

В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Еще до официального вступления в должность избранный президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неожиданными проблемами. И чем дальше, тем больше трудностей возникает на пути актера, решившего стать большим политиком.
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Во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского поддержало абсолютное большинство украинских избирателей. Однако это не защитило политика от целого сонма проблем и препятствий.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Многие эксперты прогнозировали, что у бывшего актера могут возникнуть проблемы с министрами, депутатами и другими политиками, пришедшими во власть при Петре Порошенко. Так и произошло. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что собирается подать в отставку после инаугурации Зеленского. Впрочем, свое решение он объяснил не желанием лишний раз осложнить жизнь новоизбранному главе государства, оставив его один на один с обезглавленным внешнеполитическим ведомством, а, наоборот, высокой политической культурой.

Неожиданно активно стали обсуждать в СМИ и историю с квартирой семьи политика в Крыму, словно тщательно подготовленный к выборам компромат не успели вовремя выпустить в свет и поэтому решили обнародовать его уже после избрания Владимира Зеленского. Элитные апартаменты жены юмориста, которые обошлись ей в 163 тысячи долларов, пока пустуют. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс пригласил избранного президента Украины в гости на российский полуостров, однако он пока с ответом не спешит.

Одолеваемый давлением старой политической элиты с одной стороны и издевками и смешками – с другой, Зеленский, не в пример своему предшественнику, не может рассчитывать даже на поддержку со стороны США. Американские аналитики относятся к его фигуре настороженно, свидетельствует аналитическая записка исследовательской службы при конгрессе США. В ней говорится, что у Владимира Зеленского отсутствует какой-либо опыт внешнеполитической деятельности.

Впрочем, самый большие опасения американских экспертов связаны с потенциальной возможностью избранного президента Украины пойти на компромисс с Россией. Плодотворных переговоров между Москвой и Киевом Вашингтон, судя по всему, постарается не допустить любой ценой.

Можно было бы предположить, что поддержанный 75% голосов избирателей Владимир Зеленский пользуется надежной поддержкой украинцев, однако и тут избранного президента неожиданно настигли проблемы. Существует крайне активная группа противников политика. Причем своими выступлениями в Сети, громкими заявлениями и угрозами они создают полное ощущение, что Зеленский и вовсе пользуется нулевой поддержкой на Украине.

Ярким примером послужили комментарии под заявлением Владимира Зеленского о жертвах катастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Часть пользователей Сети подержали миролюбивые слова избранного президента Украины, однако многие сочли, что ему не хватило смелости, чтобы прямо выразить свои соболезнования. А вот радикально настроенным комментаторам и такого упоминания хватило, чтобы жестко раскритиковать политика за "предательство" страны и "любовь к России".

Таким образом, в начале своей работы на посту президента Украины Владимир Зеленский оказался словно в кольце врагов. Нет ни одной стороны, на которую он мог бы надежно опереться и, тем более, использовать в качестве рычага давления при проведении собственной политики. В похожую ловушку после избрания попал президент США Дональд Трамп.

Вместо выполнения предвыборных обещаний большую часть времени он был вынужден доказывать, что не является "агентом Кремля", а значит – проводить агрессивную политику, зачастую идущую в разрез с экономическими интересами собственной страны. Возможно, что и Владимиру Зеленскому придется пройти тот же путь и вместо того, чтобы дипломатическими методами погасить конфликт в Донбассе и восстановить экономику Украины, еще сильнее разжигать войну и окончательно уничтожить все возможности для нормальной жизни простых людей.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2019, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Царь Тимур Байтерек
Вот, как я и говорил, до 22 апреля было получено сообщение от Бога.
Решение Бога о грядущем царе России. Грядущий царь.
Тимур Байтерекешение Бога о грядущем царе России. Грядущий царь.
v=rb8NFTzPlrY

P.S.
Россияне духовно ментально распяли Царя Тимура.
А я то тут причем?
Не Женьшеневая Женьщина сказала в России уже 130 царей ей писали.
Царь не будет знать что он царь, пока не увидит Божену Рынску.
Она должна помазать его с батюшкой Угловым в во Владимире!!!
Взрослая либералка израильтянка должна получить взбучку от Царя!
А потом она Навальному мозги вправит.
Аминь
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Россияне увидят своего царя не позднее 22 июня 2019 года. Грядущий царь пришел!
Царь Тимур Байтерек
v=tBStFqsN514

П.С.
Здравствуй Царь Москвы!!!
А я тогда кто?
Суслик!!!
Всех Царей приглашаю на Красную площадь.
Взберемся на Мавзолей и будем вещать!
Червячёк сомнения Тимура гложет!
Всем Царям, одеть очки как у Божены Рынской.
И чёрные ковбойские шляпы и красные плащи!
Нас не должно вычислить ФСБэ!+!+!
Аминь
1

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