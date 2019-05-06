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Политика

Беспардонный Зеленский возмутил заявлением о трагедии в Шереметьево

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе. 
прочитано 2460 раз

Такие катастрофы, как теракты на Шри-Ланке и пожар на борту самолета в Шереметьево, напоминают о том, что жизнь – высшая ценность и ее нужно беречь, заявил Зеленский. Он выразил сочувствие в связи с гибелью людей.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В то же время актер призвал помнить о войне в Донбассе, о погибших на фронте и пленных. "Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", – сказал Зеленский.

Новый президент Незалежной в ходе предвыборной кампании обещал украинцам закончить войну на востоке страны. Однако в штабе комика заверили, что избранный глава государства намерен продолжать политику своего предшественника Петра Порошенко. Тот, напомним, на протяжении своего президентства воевал с местным населением и утюжил мирные города региона артиллерией.

Пользователи Сети соболезнования Зеленского не оценили. "Какой к чертям фронт в гражданской войне? Лицемерный клоун", - написал комментатор с ником Все Будет Хорошо.

Слова Зеленского про фронт вызвали недоумение и у пользователя Бешеный Клоун Зе. "Что-то человеческое есть в клоуне, но и тут он больше трындит о пленных карателях и как ему их жалко", - недоумевает комментатор.

Посадка сгоревшего самолета в Шереметьево. Фото: www.globallookpress.com

Возгорание пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево произошло накануне вечером. В самолет попала молния, после чего пилоты приняли решение возвращаться в воздушную гавань.

При жесткой посадке загорелись топливные баки. Во время эвакуации погибли более 40 человек, в том числе член экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько возможных причин трагедии.

Автор: Иван Поляков6 мая 2019, 16:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
РОССИЯ ОБРЕЧЕНА. Диспетчеры Шереметьева смеются над трагедией людей.
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П.С.
Размечтались, этот самолет никто тушить и не собирался.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Высота 1000 метров, пилоты у штурвала. Вдруг с левого борта загорелось крыло.
Штурман
- Товарищ командир, кажись мы возгораемся.
Второй пилот
- Коррупция Сэр!
Командир
- Прав Навальный, Виноват Путин!
Гость
Ответить
Мне он всё больше нравится! Мололец!
1

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