Беспардонный Зеленский возмутил заявлением о трагедии в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе.



Такие катастрофы, как теракты на Шри-Ланке и пожар на борту самолета в Шереметьево, напоминают о том, что жизнь – высшая ценность и ее нужно беречь, заявил Зеленский. Он выразил сочувствие в связи с гибелью людей.



В то же время актер призвал помнить о войне в Донбассе, о погибших на фронте и пленных. "Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", – сказал Зеленский.

Новый президент Незалежной в ходе предвыборной кампании обещал украинцам закончить войну на востоке страны. Однако в штабе комика заверили, что избранный глава государства намерен продолжать политику своего предшественника Петра Порошенко. Тот, напомним, на протяжении своего президентства воевал с местным населением и утюжил мирные города региона артиллерией.

Пользователи Сети соболезнования Зеленского не оценили. "Какой к чертям фронт в гражданской войне? Лицемерный клоун", - написал комментатор с ником Все Будет Хорошо.

Слова Зеленского про фронт вызвали недоумение и у пользователя Бешеный Клоун Зе. "Что-то человеческое есть в клоуне, но и тут он больше трындит о пленных карателях и как ему их жалко", - недоумевает комментатор.

Возгорание пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево произошло накануне вечером. В самолет попала молния, после чего пилоты приняли решение возвращаться в воздушную гавань.

При жесткой посадке загорелись топливные баки. Во время эвакуации погибли более 40 человек, в том числе член экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько возможных причин трагедии.