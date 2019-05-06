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Политика

На Украине заявили о воссоединении с Россией после победы Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве признали неспособность Украины существовать отдельно от России. По мнению адвоката Татьяны Монтян, Незалежная вместе с Белоруссией и Россией должны объединиться в федеративное государство. 

Продолжение: Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
прочитано 1861 раз

По ее словам, объединение необходимо для противостояния Западу. Если раньше еще были надежды, что Киев и Минск могут жить отдельно от Москвы, то теперь стало понятно, что США и Европа не дадут Украине и Белоруссии существовать самостоятельно, уверена Монтян.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Она полагает, что рано или поздно Запад развалит Белоруссию так же, как Украину. "Поэтому тут остается всем объединяться, иначе сюда зайдет НАТО и будет просто бомбить уже Россию", – сказала Монтян в эфире своего YouTube-канала.

Адвокат подчеркнула, что намерения России в отношении Украины и Белоруссии ей по-прежнему неведомы. Вместе с тем она уверена, что в 2014 году Москве не следовало признавать президентом Петра Порошенко.

К сожалению, у избранного президента Украины Владимира Зеленского другая точка зрения на отношения с Россией. На днях он заявил, что после Крыма и Донбасса единственное общее между Россией и Украиной – государственная граница. При этом актер отказался считать народы двух стран братскими.

Татьяна Монтян. Кадр youtube.com

Громкое заявление юмориста вызвало широкий резонанс среди общественности и политиков. Возмутились даже на Украине. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал утверждения юмориста "вопиющей глупостью".

Парламентарий подчеркнул, что Москву и Киев объединяет история. "Даже намного больше, чем представляется нашему новому президенту", – сказал парламентарий.

По его мнению, подобные заявления Зеленский делает в силу неопытности. Он призвал дать новому главе государства время адаптироваться.

Автор: Иван Прошкин6 мая 2019, 19:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
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“Разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось”. Наталья Ветлицкая не хочет приезжать в Россию
Наталья Ветлицкая знаменитая звезда 90-<цензура>, ее популярность пришла вместе с песнями «Посмотри в глаза»,«Душа»,«Плейбой», «Пламя страсти»,«Глаза цвета виски». Певица собирала полные <цензура>, а ее музыкальные клипы становились очень популярными. Наталью часто сравнивали с Мадонной.

Но вскоре ситуация изменилась. В 2000-<цензура> в шоу-бизнесе появилось много молодых исполнителей, новые песни и хиты. Ветлицкая перестала ездить на гастроли, и отказалась от музыкальной карьеры.

Наталья решилась кардинально поменять что-то в жизни, взяла дочь и эмигрировала в Испанию
Сейчас певица вместе с дочкой живет в испанском городке Дения, где занимается дизайном и реставрацией интерьеров. После восстановления старых домов артистка участвует в их продаже. Помимо бизнеса, Ветлицкая продолжает писать музыку и тексты. И конечно же, интересуется как там на Родине.

Друзья побывали в Москве:
– Ну как там?
– А ты давно там была последний раз?
– Да наверно года два назад.
– Ну вот и не надо. Цены бешеные, качество продуктов жуткое, центр города перекопан и город разделен практически на две части, никуда не доехать, Собянин изуродовал город до неузнаваемости. И русского населения почти не осталось. Все за всеми следят, все на всех стучат. Атмосфера ужасная. Оккупированная территория. Тебе не понравится.

“И это я вкратце. Они такого понарассказали, что у меня волосы дыбом встали. В общем они в шоке от поездки”.

Иногда Наталья приезжает на Родину, но радости мало от таких поездок. В России жизнь более жесткая и расслабленный эмигрант ее подсознательно уже боится.
«Перемены разительные, впечатление феерическое — назад в номенклатурное прошлое, только очень жирное, фривольное и невероятно дорогостоящее. В обычных районах и госучреждениях разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось. И это в Москве, а не в какой-нибудь провинции», – писала певица.
Наталья Ветлицкая не хочет возвращаться в Россию.
Мои друзья сказали ”Если и есть где-то ад, так он именно там”
<цензура>

П.С.
Еще одна испаночка нарисовалась.
Тоже, что ли свалить за бугор:
Тогда. я стану изменником родины, и меня замучиит советь как Игоря Малошенко.
НАПЬЮСЬ И УДАВЛЮСЯ.
А хоронить меня будет некому!
Аминь
Голос Либеральной Мысли
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Мы начинаем бой против монополии «Единой России»
Алексей Навальный
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Илья Яшин
Иду на выборы в Мосгордуму. У меня есть опыт работы в муниципалитете и понимание, какие законы нужны городу. Есть силы противостоять ворам. Буду достойно защищать ваши интересы. Округ №45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)

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БЕДНАЯ МОСКВА, ЧТО ЭТИ УПЫРИ СДЕЛАЛИ С ТОБОЮ...
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