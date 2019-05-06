На Украине заявили о воссоединении с Россией после победы Зеленского
Продолжение: Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
По ее словам, объединение необходимо для противостояния
Западу. Если раньше еще были надежды, что Киев и Минск могут жить отдельно от
Москвы, то теперь стало понятно, что США и Европа не дадут Украине и
Белоруссии существовать самостоятельно, уверена Монтян.
Она полагает, что рано или поздно Запад развалит Белоруссию так же, как Украину. "Поэтому тут остается всем объединяться, иначе сюда зайдет НАТО и будет просто бомбить уже Россию", – сказала Монтян в эфире своего YouTube-канала.
Адвокат подчеркнула, что намерения России в отношении Украины и Белоруссии ей по-прежнему неведомы. Вместе с тем она уверена, что в 2014 году Москве не следовало признавать президентом Петра Порошенко.
К сожалению, у избранного президента Украины Владимира Зеленского другая точка зрения на отношения с Россией. На днях он заявил, что после Крыма и Донбасса единственное общее между Россией и Украиной – государственная граница. При этом актер отказался считать народы двух стран братскими.
Громкое заявление юмориста вызвало широкий резонанс среди общественности и политиков. Возмутились даже на Украине. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал утверждения юмориста "вопиющей глупостью".
Парламентарий подчеркнул, что Москву и Киев объединяет история. "Даже намного больше, чем представляется нашему новому президенту", – сказал парламентарий.
По его мнению, подобные заявления Зеленский делает в силу неопытности. Он призвал дать новому главе государства время адаптироваться.
Чародеи облюбовали захоронение певицы
Примадонна предстала без макияжа
Певица откровенно ответила на провокационные вопросы
у артиста обнаружились серьезные проблемы с легкими
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Почему девушка должна слушаться?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Что с моим мужчиной ?
Бузова
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Много глупых парней
Кушаю на ночь
Женское домиирование
Меня сглазила подруга
Пожелала смерти подруге
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Отдай миллион!
Хочу густые брови.
отношения
У меня страх перед насекомыми.
почему всё так сложно?
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Ваши сообщения, комментарии, рекламный пост, будут размещены, больше чем на 9 миллионов сайтов с различной тематикой и содержанием. Ваш рекламный пост увидят огромное количества людей, что позволит Вам собрать и направить целевую аудиторию на ваш сайт, ресурс. За 7 дней Ваш рекламный пост будет размещен больше чем на 9 миллионах сайтов, форумов, объявлениях и т.д. В первый же день постинга Вы уже можете наблюдать естественное увеличение трафика на ваш сайт, это можно отслеживать в Яндекс Метрика.
горит лес