Кремль остудил пыл самодовольного Зеленского
Поздравлений из Москвы Владимир Зеленский и Петр Порошенко не дождались. Шоумен и действующий глава государства вышли во второй тур – но говорить о победе рано.
"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет. Победитель выборов пока не определен на Украине", – ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский пока лидирует на выборах президента Украины – за него отдали голоса 30,4% украинцев. Чуть более 16% избирателей поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко. На третьем месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,2% голосов, передает телеканал "360".
По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для безоговорочной победы 50%. Победитель президентской гонки в Незалежной определится во втором туре, который пройдет 21 апреля.
Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал заявления, с которыми уже выступил Владимир Зеленский после первого тура. Кандидат обещает потребовать от России освобождения территорий Крыма и Донбасса, а также компенсации убытков.
По словам Дмитрия Пескова, в Москве готовы объяснить любому украинцу – в том числе и Владимиру Зеленскому – что об аннексии территорий говорить не имеет смысла. "Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной: то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит ее руководство", – заявил Песков. А тема Крыма, подчеркнул пресс-секретарь президента России, закрыта раз и навсегда.
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