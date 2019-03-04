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Политика

Униженный Трампом Порошенко попал на деньги

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петра Порошенко унижают все кому не лень. На встречах со своими же согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны и прочие свои "подвиги". Настала очередь заокеанских друзей Украины: Дональд Трамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.
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Подарок заставил Порошенко задуматься: мало того, что страну и ее президента опозорили перед всем миром, так теперь надо еще где-то найти деньги для буксировки ржавых развалин 1988 года постройки к украинским берегам.

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"Изначально было известно, что это обойдется в сумму порядка десяти миллионов долларов. Такая цифра называлась еще тогда, когда Порошенко ездил принимать эти катера. Уже тогда было понятно, что затея с катерами – пустой пиар", – отмечает политолог Александр Семченко.

Напомним, что решение о передаче катеров было принято еще в сентябре 2018 года, они до сих пор стоят на приколе у берегов США. В конце прошлой недели заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что пока катера не могут пересечь океан.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", – обрадовал Кент заждавшегося Порошенко. Он добавил, что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.

Эксперты говорят, что этот подарок Трампа не прибавит мощи украинскому флоту, а лишь создаст для него проблемы. Если катера, наконец, будут каким-то образом доставлены на Украину и военное командование решит использовать их для очередной провокации в Керченском проливе, то закончиться все может очень печально: корабли утонут, не дойдя до Крымского моста.

Автор: Александр Комаров4 марта 2019, 19:52
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