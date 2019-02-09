Прилюдно опозоренный Зеленский пустился в бега

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Суббота 9 февраля
Лента новостей
15:23
Российская телеведущая свела народ с ума снимками в купальнике
14:48
"Напускная шумиха от завистников": звезда "Дома-2" вступилась за проект
13:26
Решившаяся на смелое откровение Собчак с треском провалилась
12:44
"Многочисленные измены": звезда шоу "6 кадров" высказалась о гнусном предательстве
12:21
В Москве фельдшер скорой обокрала девушку
11:58
Маркл обласкала секс-работниц
11:28
"Уже где-то там": Толмацкий на грани срыва из-за смерти Децла
11:14
Раскрыты сенсационные подробности развода Лорак с мужем
10:48
На борту летевшего из Москвы самолета умер человек
10:20
Разбитая горем Андреева врезала Запашному после жестокого убийства
10:11
"Подавитесь, жабы": доведенная Кудрявцева взорвалась в прямом эфире
06:23
Сколько зарабатывает пенсионерка Пугачева
01:04
Второй отец принца Гарри породнится с Меган Маркл
22:00
Неудачливый грабитель с молотком попал на видео
21:57
По инициативе "Единой России" в Калужской области увеличат материнский капитал
21:51
Есть жертвы: столкнулись два поезда
21:49
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
21:36
Радикалы напали на консульство России в Харькове
20:54
В Удмуртии пешеход попал под "Газель" и выжил
20:50
В Казани мужчина ограбил офис микрозаймов
20:34
Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль
20:32
Известная актриса поразила шикарной фигурой в алом купальнике
20:30
На Урале скорая помощь с беременной попала в ДТП
20:22
Михаилу Борисову 70 лет
20:18
При пожаре под Тюменью погибли два человека
19:52
Житель Омска обокрал родную тетю
19:36
Пропавшие из детского сада в Нижнем Новгороде мальчики найдены живыми
19:25
В Ростове при пожаре погиб пенсионер
19:18
"Начал что-то лепить": коллега рассказал о работе Машкова с наследием Табакова
19:16
В Ульяновске из окна многоэтажки выбросили 19 котов
19:00
Вместо Лазарева на "Евровидение" отправляют Шнурова
18:36
В России собрали самый мощный в мире ракетный двигатель
18:35
Ученый-полярник простил напавшего на него с ножом коллегу
18:25
Певица Слава объяснила исчезновение изобличающей Малахова публикации
17:58
Помешавшийся из-за шоу "Дом-2" Солнцев набрасывается на прохожих
17:56
Автора угрожающего здоровью видео обвинили в самопиаре
17:52
Фестиваль еды "Вкусно!": кулинарное путешествие по странам мира
17:31
Рецепт диетических кексов с курагой и орехами
17:28
Неожиданный поворот в деле об убийстве Пушкина
17:25
Яростный Чумаков защитил выставившую соски Ковальчук
17:23
Скорая помощь отказалась везти: В Башкирии ребенок умер по дороге в больницу
17:08
Жительница Урала зарезала любовника и сдалась соседу
17:02
В Архангельске банду черных риелторов отправили под суд
17:00
Совет на выходные
16:48
Единороссы помогли отправить детей Сибая в санатории
16:47
Никита Михалков: между трусами и крестиком
16:46
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
16:43
Лепс отказался кормить будущего зятя
16:19
Солистка "Фабрики" оголила грудь на Бали
16:13
В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера
16:12
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
15:59
Артистка Гусева оказалась обезображена после уколов косметолога
15:57
Москвич пойдет под суд за кражу старинной китайской вазы
15:56
Звезда сериала "Фитнес" похудела на 20 килограммов
15:50
Старейшая птица в мире вывела 37-го птенца
15:49
"Искренне не понимаю": Пригожин осудил желание Лазарева выступать на "Евровидении"
15:46
В Москве пострадавшую в жутком ДТП спасли на вертолете
15:38
"Вы моя родная мама!": рыдающая незнакомка бросилась на шею шокированной Гулькиной
15:37
Большие сомнения: Песков оценил новый доклад об "отравителях Скрипалей"
15:24
Кричавший о любви ухажер Бузовой развлекается с другой
15:21
Родившая певица Ханна похвасталась подтянутой фигурой
15:18
Влюбившаяся Савичева ушла из семьи
14:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 февраля 2019 года
14:47
Популярная певица показала постельные фото
14:43
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
14:37
Пенсионеры подрались на помойке из-за еды (видео)
14:31
"Не ломай себе жизнь": Хочу сделать аборт
14:17
"Я верю, что это сглаз": Разин назвал истинную причину смерти 16-летнего сына
14:16
Кокорин пожалуется в ЕСПЧ
14:10
Звезда "Папиных дочек" решилась показать двухмесячного сына
14:02
"Нашла у себя кучу болезней, от которых я точно умру": ведущая Зейналова ошарашила заявлением
13:50
Родные делят шикарное наследство Юрского
13:47
Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения
13:30
"Наколол щечки": распухшего Киркорова подняли на смех
13:28
Приносящее боль видео утекло в Сеть
13:25
В объедках с пола нашли особую красоту
12:59
Лазарева ответила на слухи о неадекватности и изменах Шаца
12:48
"Камертон интеллигентности": смерть Сергея Юрского шокировала его коллег и народ
12:44
Ирина Муравьева в юбилей покинула Россию
12:37
"Вы уже всех достали!": россияне взбешены участием Киркорова и Лазарева в "Евровидении"
12:28
"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери
12:16
Главные события Москвы
11:54
Известная модель оконфузилась из-за вывалившегося бюста
11:47
Известный бренд предложил женщинам "пересесть на мужское лицо"
11:37
Прохор, прости: сексуальную Цымбалюк-Романовскую сняли во время утех с женщиной
11:20
"Подкупы, угрозы, компромат": бывший муж Порошиной выступил с жалобой
11:15
"Тут психологические проблемы": Навка встала на защиту сбежавшей к гею Медведевой
11:02
"Замерзли вдрызг": с Валерией случилась беда на 40-градусном морозе
10:40
"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
10:39
Лорак напугала постаревшим видом
10:09
Актер Александр Зоточкин ушел из жизни в 34 года
10:09
На Лазарева сделаны большие ставки в "Евровидении"
09:55
Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва
09:43
"Торчит как сосиска!": маленькая дочь указала Галкину на самое ценное
09:23
Скончался актер Сергей Юрский
09:15
Отравители Скрипалей начали размножаться
08:38
У Ксении Собчак будет ребенок
08:26
Жуткое ДТП с автобусом в Кузбассе: есть жертвы
06:47
Татьяне Булановой грозит операция
01:38
Порошенко послали на "Евровидение" от Украины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прохор, прости: сексуальную Цымбалюк-Романовскую сняли во время утех с женщиной
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Звезды полетели: Путин снял с должностей десяток генералов
Переживающий развод сын Яковлевой изменил внешность
"Никогда не родишь": вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз
Политика

Прилюдно опозоренный Зеленский пустился в бега

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Предвыборная гонка на Украине в самом разгаре. Кандидата на пост президента вынуждены сталкиваться со сторонниками противоположных взглядов. Набирающий последнее время популярность комик и политик Владимир Зеленский ощутил все эти тяготы на себе. 
прочитано 190 раз

Предвыборное выступление Зеленского встречали с лозунгом "Против клоунов в политике". Крепкие мужчины не пускали политика на встречу с избирателями.

ПО ТЕМЕ

На коленях перед Путиным: вскрылось шокирующее прошлое Зеленского

Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Предмет спора недовольной толпы и комика остается неизвестным. На опубликованных в Сети роликах можно различить лишь отборный мат.

Зеленский пытался остудить пыл протестующих дипломатическими речами, но поначалу это было провальной затеей. Позже шоумену все-таки удалось договориться и освободить себе путь, буквально пускаясь в бега. Ради собственной безопасности политику пришлось опускаться до провокационных высказываний, направленных против русского народа, передает РЕН ТВ.

Напомним, что последние социологические опросы показывают лидерство Зеленского. Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то актеру отдали голоса 19% пришедших к избирательным урнам. Ближайшим преследователем комика является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – ее рейтинг составляет 18,2%.  

Эксперты дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет достаточного количества сторонников, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение предпочитает других кандидатов. 

9 февраля 2019, 15:30

комментарии

Политика

Звезды полетели: Путин снял с должностей десяток генералов
Напуганный Порошенко приготовил 2 миллиарда на подкуп избирателей
Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу
"Я хочу оргий": соперник Порошенко поделился планами на выборы

Шоу-бизнес

Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль
Известная актриса поразила шикарной фигурой в алом купальнике
"Начал что-то лепить": коллега рассказал о работе Машкова с наследием Табакова
Вместо Лазарева на "Евровидение" отправляют Шнурова

Проишествия

Ученый-полярник простил напавшего на него с ножом коллегу
В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера
Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана

Lifestyle

В объедках с пола нашли особую красоту
Скончался актер Сергей Юрский
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

"Подавитесь, жабы": доведенная Кудрявцева взорвалась в прямом эфире

Телеведущая пообщалась со своими поклонниками
Политика

На коленях перед Путиным: вскрылось шокирующее прошлое Зеленского

Актера ткнули носом
Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство Юрского

Актер оставил хорошее состояние
Шоу-бизнес

"Многочисленные измены": звезда шоу "6 кадров" высказалась о гнусном предательстве

Звезда пока не готова вновь встречаться с мужчинами

Гороскоп

Совет на выходные
Татьяне Булановой грозит операция
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе

Регионы

Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru