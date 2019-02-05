"Корабли точно пройдут": заявление Порошенко о новой провокации у Крымского моста
Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не раскроет дату прохода кораблей через Керченский пролив. Известно лишь, что в провокации будут принимать участие только добровольцы, пишет RT.
Какими-либо существенными подробностями готовящейся операции президент Украины решил не делиться. Однако на этот раз у Порошенко действительно серьезные намерения. Он подчеркнул, что корабли "точно пройдут" к Крымскому мосту, передает РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что Украина попытается организовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченском проливе. Такие заявления звучали из Киева, а теперь это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Провокации Киева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украине президентскими выборами, считает глава МИДа. "То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта, сомнений не вызывает", – сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
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