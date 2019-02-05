"Корабли точно пройдут": заявление Порошенко о новой провокации у Крымского моста

Украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив. Президент Незалежной Петр Порошенко заявил, что на борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не раскроет дату прохода кораблей через Керченский пролив. Известно лишь, что в провокации будут принимать участие только добровольцы, пишет RT.



Какими-либо существенными подробностями готовящейся операции президент Украины решил не делиться. Однако на этот раз у Порошенко действительно серьезные намерения. Он подчеркнул, что корабли "точно пройдут" к Крымскому мосту, передает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Украина попытается организовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченском проливе. Такие заявления звучали из Киева, а теперь это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Провокации Киева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украине президентскими выборами, считает глава МИДа. "То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта, сомнений не вызывает", – сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.