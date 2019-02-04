Сделано заявление о госперевороте на Украине

Режиссер Тигран Кеосаян призвал российские власти установить в Киеве дружественный Москве режим. На Украине сразу же заговорили о подготовке госпереворота.

Украинское издание "Обозреватель" обвинило Кеосаяна в том, что он открыто призывает к госперевороту на Украине с целью установления российской власти. Хотя если внимательно послушать сказанное режиссером в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия", то становится ясно, что говорил он вовсе не о госперевороте.

Кеосаян выразил надежду на то, что США перейдут к активным действиям в Венесуэле и это станет неким сигналом к тому, что власть в Киеве тоже можно будет сменить. "Тогда (России. – Прим. ред.) можно будет спокойно выступать за свои геополитические интересы", – сказал режиссер и телеведущий.

По его мнению, в 2014 году на Украине произошла антироссийская революция, в результате чего к власти пришли радикалы и националисты. Россия же совершила ошибки, признав Петра Порошенко в качестве президента, развивая экономические связи и товарооборот с Украиной, продолжил режиссер.

"Нашей власти надо четко сказать, что мы не можем, чтобы в 600-800 километрах от Москвы, находились бы недружеские нашему государству режимы", – резюмировал Тигран Кеосаян.

Петр Порошенко стал президентом Украины в 2014 году после событий на майдане и фактического свержения законно избранного главы государства Виктора Януковича. В этом качестве его признало все мировое сообщество, в том числе Россия.