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Политика

Отодвинувший Порошенко Зеленский заявил о важном разговоре с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам комик на встрече с иностранными дипломатами.
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Пока нынешнее руководство Незалежной не заинтересовано в прекращении конфликта в Донбассене, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, хочет закончить войну. Более того, актер сообщил, что готов провести конструктивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.

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Источники рассказали, что Зеленский очень волновался, делая важное заявление. Вероятнее всего, актер уже знал о том, что в лучшем случае на него обрушится шквал критики от жителей Незалежной. При этом дипломаты не исключили, что на администрацию президента Украины могут напасть радикалы из-за заявления Зеленского.

Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Владимир Зеленскийобъявил об участии во время новогоднего обращения к украинцам. Эксперты считают, что у юмориста неплохие шансы на победу. Наиболее популярен актер в юго-восточных регионах.

Сейчас Зеленский формирует предвыборную программу. К этому он привлек граждан страны. Актер попросил их написать ему от пяти главных проблемах Украины.  

Между тем эксперты сомневаются в самостоятельности Зеленского. По мнению одних, выдвижение комика – инициатива Порошенко и его окружения против Юлии Тимошенко. Другие называют Зеленского креатурой олигарха Игоря Коломойского, который имеет давние счеты с нынешним лидером Незалежной.

3 февраля 2019, 13:17

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