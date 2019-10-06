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Политика

Володин назвал провокацией задержание депутата Юмашевой в США

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Действия Соединенных Штатов нарушают взятые ими на себя международные обязательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание и допрос депутата Инги Юмашевой.    
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Парламентарий получила приглашение для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс", посольство США выдало ей визу, отметил председатель нижней палаты. По его словам, Юмашева координирует контакты Думы с Конгрессом Соединенных штатов.   

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"Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", – сказал Володин.   

Очевидно, отметил спикер Госдумы, что в США есть силы, желающие обострения отношений Москвы и Вашингтона. Подобные действия недопустимы и заслуживают осуждения, подчеркнул законодатель.  

Юмашева была задержана по прилете в Нью-Йорк. Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, сотрудник ФБР допрашивал депутата в здании аэропорта в течение часа и задавал "неясные и неприемлемые" вопросы.   

Затем Юмашевой предложили продолжить беседу в неформальной обстановке. Российская дипмиссия выразила Вашингтону протест в связи с инцидентом. 

Автор: 6 октября 2019, 11:02

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ОХУХУХУЕЛИ НЕГРО🦍ПИНДОСЫ🐐!!!
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